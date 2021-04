Vandaag, op 29 april 2021, zou muzikant Toots Thielemans 99 jaar geworden zijn. Een bijzondere dag die zijn vrouw Huguette Thielemans en visit.brussels niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Ze kondigen aan dat 2022 een Toots Thielemans jubileumjaar zal worden in het teken van zijn 100ste verjaardag.

Voor het Toots Thielemans Jubileumjaar slaat zijn vrouw Huguette de handen in elkaar met de Private Stichting Toots Thielemans - beheerder van het artistieke erfgoed, the Legacy of Toots Thielemans vzw en visit.brussels. De virtuoze jazzmuzikant die de Marollen, Brussel en België op de wereldkaart zetten krijgt doorheen 2022 heel wat evenementen die zijn carrière zullen eren.

Tentoonstelling

De eerste evenementen zijn al gekend. Op 22 april 2022 opent in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) in samenwerking met het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) de tijdelijke tentoonstelling "Toots 100, The Sound of a Belgian Legend". De tentoonstelling laat bezoekers van alle leeftijden op een interactieve en pakkende manier de "sound van Toots" ontdekken, aan de hand van de indrukwekkende Toots-collectie van KBR en het MIM. De verzameling bestaat uit geluidsopnames, foto's, tekeningen, partituren, handschriften, verrassende objecten en niet te vergeten: de instrumenten van Toots.

Muzikale reis

Het laatste weekend van april 2022 staat volledig in het teken van Toots' 100ste verjaardag. Op 29 april 2022 vindt een uniek verjaardagsconcert plaats in Bozar, met nationale en internationale gasten, gesteund door big band en orkest. De muzikanten maken een reis door het muzikale leven van Toots en voeren in wereldpremière een suite uit, die speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd en gearrangeerd wordt. Meer info over dit concert en de start van de ticketverkoop wordt einde mei 2021 gecommuniceerd.

Ook op andere plaatsen in Brussel zal zijn verjaardag dat weekend gevierd worden. Dit verjaardagsweekend is het startschot om Toots uitgebreid te vieren met talrijke evenementen die de herinnering aan Toots boven halen. In Brussel en het gewest zijn het Brussels Jazz Weekend en het Brosella Festival maar enkele voorbeelden.

Alle info over het jubileumjaar en de aanmeldingsprocedure voor een evenement rond Toots Thielemans is terug te vinden op http://toots100.be/.

