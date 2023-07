De wandelzomer komt eraan en voor het vierde jaar op rij ligt er een doeboek met 10 wandelzoektochten in de boekhandel. Dit jaar kunnen zoektochtliefhebbers terecht in tien verschillende gemeenten van Vlaams-Brabant. Daar kunnen ze als actieve wandelaar op eigen tempo de mooiste plekjes van de provincie ontdekken.

Het handige doeboek - het zesde in de rij - bevat telkens veertig opdrachten per wandeling of in totaal vierhonderd vragen en opdrachten, gespreid over tien Vlaams-Brabantse gemeenten. De wandelzoektochten zijn een pure streekverkenning waarbij je interessante weetjes meekrijgt over cultuur, geschiedenis en verrijkende achtergronden over de plek waar je doorheen wandelt. An Rekkers en Luc Vander Elst enerzijds de lokale economie een hart onder de riem steken en anderzijds de mensen meer aan het bewegen krijgen.

Elke wandeling werd vorig jaar gemiddeld duizend keer afgewandeld. Ook het nieuwe doeboekje zal dus goed zijn voor in totaal ruim tienduizend wandelingen of dik 70.000 kilometer gezond wandelen.

Verborgen pareltjes

Het prachtige boekje brengt je langs de meest fenomenale hoekjes van Vlaams-Brabant en nodigt je tegelijk uit om op je eigen tempo en zeer aandachtig te wandelen. Heel wat wandelaars gaven aan met de zoektochten veel onbekende en verborgen pareltjes te hebben ontdekt, zelfs in hun eigen gemeente. Met foto- en wandelzoektochten wandel je immers traag en heel bewust. Je wandelt bovendien waar en wanneer je dat zelf wil.

Elke wandeling is tussen 4 en 9 kilometer lang en twee wandelingen zijn haalbaar voor wieltjes. Die wandelafstanden zijn ook heel geschikt om lagereschoolkinderen en tieners mee aan het bewegen te krijgen op een fijne manier. De wandelingen zelf lopen deels door een dorpskern, maar laten ook de pracht van natuur, bossen, weides en akkers ontdekken. Trage wegen zijn vaak de leidraad en de routes takken regelmatig aan op het wandelknooppuntennetwerk, al zijn de meeste routes een combinatie.

Up-to-date

De zoektochten brengen je door idyllische en vaak minder bekende, maar prachtige plekken in Asse, Diest, Gooik, Halle, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg-Overijse, Steenhuffel, Rotselaar-Tremelo en Zoutleeuw.

Een sterk punt van de zoektochten is dat de informatie uit het boek heel up-to-date en actueel wordt gehouden via de ondersteunende website www.luna-tics.be. Daar vind je immers alle mogelijke routeverduidelijkingen en per zoektocht een overzichtje van de opdrachten waar iets aan veranderd is.

null © Luna Tics

Aan elke zoektocht is ook een wedstrijd verbonden. Wie voor eind november 2023 een antwoordformulier instuurt, krijgt ook een prijs. Waarmee je meteen zowat de aankoopprijs van het boek hebt terugverdiend.

