1 Australië

Het weer. Omdat Australië in het zuidelijk halfrond ligt, zijn de seizoenen precies tegengesteld aan de onze. In de maanden december, januari en februari is 40 graden en meer geen uitzondering. Maar het is een groot land en dus durft de temperatuur te verschillen naargelang de streek. In het tropische noorden, waar zich het Great Barrier Reef bevindt, valt de regen in diezelfde periode bijna met bakken uit de lucht. De koelste staat is het eiland Tasmanië.

...