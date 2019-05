Op zoek naar een nieuwe vrijetijdsbesteding? Wij kozen 10 hobby's voor je uit, die het vandaag prima doen.

1 POTTENBAKKEN, scheppen met je handen en focussen op jezelf

Pottenbakken definiëren als een eenvoudig artistiek tijdverdrijf is te kort door de bocht. "Wat mensen vooral bevalt aan pottenbakken, is het meditatieve kantje", weet Rita Hendrickx, keramiste bij een vzw die workshops organiseert. "Pottenbakken vergt niet alleen veel concentratie, je moet ook kunnen loslaten en focussen op jezelf. En het is een creatieve uitlaatklep: je kan met zoveel verschillende technieken de meest diverse dingen maken." Pottenbakken vraagt meer van je dan je denkt. "Het draaien is niet makkelijk. Ben je eerder angstig, zit je vol vooroordelen, dan krijg je de techniek moeilijk onder de knie. Sta je ervoor open, dan kan het snel gaan. Voor je het vereiste materiaal koopt, doe je er daarom goed aan eerst workshops te volgen bij een pottenbakker of bij iemand die al materiaal heeft. Zo kan je ontdekken of je het leuk vindt." Want het is geen goedkope hobby. "Een oven kost 2.000 euro, klein materiaal 200 euro en een pottenbakkersschijf 1.000 euro." Het is ook een vuile hobby - je hebt een aparte ruimte nodig - en je moet aan de slag met gevaarlijke producten, vooral als je gaat glazuren. Maar dat alles verdwijnt in het niets bij de onuitputtelijke creatieve mogelijkheden en bij "het feit dat je loskomt van de dagelijkse sleur".

