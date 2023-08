In België zijn er maar liefst 1.660 erkende bed & breakfasts en gastenkamers. En heel wat meer mensen dromen ervan om een B&B op te starten. Zaak is wel om dat op een intelligente manier te doen. Hierbij 10 tips van ervaren verhuurders voor een succesvol pension.

We vroegen Nicole Willems, die 10 jaar lang een gastenverblijf in de Ardennen runde, en Evelyne Vaernewyck, van Jardin des Secrets in Namen, hoe je jouw gastenverblijf er kunt laten uitspringen en bezoekers kunt aantrekken.

1. Eerst en vooral de locatie. Dit geldt voor elk onroerend goed en een bed & breakfast is daarop geen uitzondering. Jouw huis mag dan nog het mooiste ter wereld zijn, als het slecht gelegen is, zal het niet veel mensen aantrekken. Voordat je aan het avontuur van een pension begint, is het daarom van groot belang om grondig na te denken over de locatie ervan: is er een interessant centrum in de buurt (stad met rijke kunst en geschiedenis, natuurgebieden, toeristische attractie...) dat bezoekers zou kunnen aanmoedigen om erheen te komen? Is de buurt leuk? Levendig of vredig? Is het stadscentrum op loopafstand? Zijn er gemarkeerde wandelroutes in de omgeving? Zijn er plaatsen waar je gemakkelijk kunt parkeren?

2. Verzorg voor je online aanwezigheid. Mond-tot-mondreclame is vaak niet voldoende om al je kamers te verhuren: het overgrote deel van de zoekopdrachten en reserveringen gebeurt vandaag online. Vandaar het belang om actief te zijn op sociale netwerken, vooral Facebook en Instagram, en om verzorgde communicatie aan te bieden, met verhalen en foto's van professionele kwaliteit die het pand in de kijker zetten. "Het is een eindeloze opdracht, het kost veel tijd, maar tegenwoordig is het essentieel", zegt Evelyne Vaernewyck. "Het is ook absoluut noodzakelijk om een eigen website te hebben met een boekingsmodule. Dit vermijdt zoveel mogelijk dat u via grote boekingsplatforms [bijvoorbeeld: booking.com, nvdr] moet gaan, zelfs al is het nodig om ook daar aanwezig te zijn."

3. Volg de nodige opleiding. Op het eerste gezicht lijkt het misschien eenvoudig om een gastenverblijf te openen, maar deze activiteit brengt een aantal taken en aspecten samen waar we niet altijd aan denken, van marketing tot communicatie, inclusief boekhouding, tuinieren en doe-het-zelf. Vandaar het belang van regelmatige training om de zwakke punten en lacunes op te vullen.

4. Meer bieden dan een slaapplek: door de concurrentie die wordt veroorzaakt door platforms als AirBnb, is het aanbieden van alleen een "eenvoudige" kamer, ongeacht de kwaliteit ervan, niet langer altijd voldoende om de reserveringsportefeuille te vullen. Steeds meer bed & breakfasts bieden iets "extra's" aan waardoor ze opvallen: artistieke of culinaire workshops, een sparuimte, escape game, proeverijen, table d'hôtes... Maar let op: deze activiteiten hebben een prijs, die niet altijd volledig te verrekenen is in de eindafrekening. Beknibbel echter niet op de grote klassiekers die ervoor zorgen of een gastenkamer al dan niet wordt gewaardeerd: kwaliteitsbedden, een warm welkom, onberispelijk schone toiletten of een kwaliteitsontbijtbuffet, waarbij lokale producten worden aangeboden.

5. Laat je goed omringen. Alleen aan dit avontuur beginnen is misschien niet zo'n goed idee: het verwelkomen van gasten vereist over het algemeen een zeer hoge beschikbaarheid en het is niet altijd eenvoudig om op korte termijn vervangen te worden. Het is beter om het avontuur aan te gaan als koppel of met een hecht en gemakkelijk te mobiliseren sociaal netwerk in geval van een probleem. Speel geen solo slim en probeer goede relaties te onderhouden met de andere bed & breakfasts in de omgeving, wat vooral handig kan zijn bij overboekingen.

6. Pas op voor recensies die door gasten online worden geplaatst! "Tegenwoordig kijken mensen niet meer naar hoeveel korenaren of sterren je gastenkamer heeft", legt Evelyne Vaernewyck uit. "Wat vooral telt, zijn de meningen die op Trip Advisor, Abritel of Booking worden achtergelaten." Aarzel niet om een tevreden gast aan te moedigen een positieve recensie achter te laten en hem eventueel te bedanken.

7. Blijf op de hoogte van de activiteiten bij jou in de buurt. Dit is logisch, omdat de gasten jou waarschijnlijk om advies zullen vragen. Het is ook belangrijk om een restaurant te kunnen voorstellen dat aan hun wensen voldoet, een activiteit om te doen in geval van regen... Aarzel niet om een map samen te stellen met daarin diverse toeristische en regionale folders. Blijf op de hoogte van tijdelijke tentoonstellingen of shows die in de buurt worden opgevoerd. Werk samen met lokale toerismebureaus en kwalitatieve horecaspelers, zodat je elkaar kunt aanbevelen.

8. Stel je grenzen. Het houden van een B&B - vooral als dit uw hoofdactiviteit is - kan zeer tijdrovend en vermoeiend zijn. Bepaal een limiet die u niet mag overschrijden, een aantal dagelijkse werkuren en houd u daaraan. Door voor het welzijn van anderen te zorgen, gebeurt het vaak dat we onszelf vergeten...

9. Vertrouwen. Reizigers die kiezen voor de formule van een gastenkamer, zoeken naar een familiale en intieme sfeer. En om hen die te bieden, moet u aanvaarden dat u in alle vertrouwen een groot deel van uw huis kunt open stellen. Laat ze door de tuinen wandelen of een boek lezen in de woonkamer: je boet zeker in aan privacy, maar het zijn tenslotte je gasten. Dit vertrouwen loont vaak.

10. Stel jezelf de juiste vraag: is deze activiteit iets voor jou? Tot slot, als er een belangrijke vraag is die je je moet stellen vooraleer je aan dit avontuur begint, dan is het deze wel. Want het is waar: velen hebben er al van gedroomd een pension te openen. Maar weinigen weten echt wat dit dagelijks inhoudt. Zoals elke activiteit heeft ook deze positieve kanten... en andere, minder aangename. Niet iedereen is gemaakt om dagelijks mensen te verwelkomen. Soms moet je dat gewoon toegeven. We leggen het je uit in ons September Plus Magazine.

We vroegen Nicole Willems, die 10 jaar lang een gastenverblijf in de Ardennen runde, en Evelyne Vaernewyck, van Jardin des Secrets in Namen, hoe je jouw gastenverblijf er kunt laten uitspringen en bezoekers kunt aantrekken.1. Eerst en vooral de locatie. Dit geldt voor elk onroerend goed en een bed & breakfast is daarop geen uitzondering. Jouw huis mag dan nog het mooiste ter wereld zijn, als het slecht gelegen is, zal het niet veel mensen aantrekken. Voordat je aan het avontuur van een pension begint, is het daarom van groot belang om grondig na te denken over de locatie ervan: is er een interessant centrum in de buurt (stad met rijke kunst en geschiedenis, natuurgebieden, toeristische attractie...) dat bezoekers zou kunnen aanmoedigen om erheen te komen? Is de buurt leuk? Levendig of vredig? Is het stadscentrum op loopafstand? Zijn er gemarkeerde wandelroutes in de omgeving? Zijn er plaatsen waar je gemakkelijk kunt parkeren?2. Verzorg voor je online aanwezigheid. Mond-tot-mondreclame is vaak niet voldoende om al je kamers te verhuren: het overgrote deel van de zoekopdrachten en reserveringen gebeurt vandaag online. Vandaar het belang om actief te zijn op sociale netwerken, vooral Facebook en Instagram, en om verzorgde communicatie aan te bieden, met verhalen en foto's van professionele kwaliteit die het pand in de kijker zetten. "Het is een eindeloze opdracht, het kost veel tijd, maar tegenwoordig is het essentieel", zegt Evelyne Vaernewyck. "Het is ook absoluut noodzakelijk om een eigen website te hebben met een boekingsmodule. Dit vermijdt zoveel mogelijk dat u via grote boekingsplatforms [bijvoorbeeld: booking.com, nvdr] moet gaan, zelfs al is het nodig om ook daar aanwezig te zijn."3. Volg de nodige opleiding. Op het eerste gezicht lijkt het misschien eenvoudig om een gastenverblijf te openen, maar deze activiteit brengt een aantal taken en aspecten samen waar we niet altijd aan denken, van marketing tot communicatie, inclusief boekhouding, tuinieren en doe-het-zelf. Vandaar het belang van regelmatige training om de zwakke punten en lacunes op te vullen.4. Meer bieden dan een slaapplek: door de concurrentie die wordt veroorzaakt door platforms als AirBnb, is het aanbieden van alleen een "eenvoudige" kamer, ongeacht de kwaliteit ervan, niet langer altijd voldoende om de reserveringsportefeuille te vullen. Steeds meer bed & breakfasts bieden iets "extra's" aan waardoor ze opvallen: artistieke of culinaire workshops, een sparuimte, escape game, proeverijen, table d'hôtes... Maar let op: deze activiteiten hebben een prijs, die niet altijd volledig te verrekenen is in de eindafrekening. Beknibbel echter niet op de grote klassiekers die ervoor zorgen of een gastenkamer al dan niet wordt gewaardeerd: kwaliteitsbedden, een warm welkom, onberispelijk schone toiletten of een kwaliteitsontbijtbuffet, waarbij lokale producten worden aangeboden.5. Laat je goed omringen. Alleen aan dit avontuur beginnen is misschien niet zo'n goed idee: het verwelkomen van gasten vereist over het algemeen een zeer hoge beschikbaarheid en het is niet altijd eenvoudig om op korte termijn vervangen te worden. Het is beter om het avontuur aan te gaan als koppel of met een hecht en gemakkelijk te mobiliseren sociaal netwerk in geval van een probleem. Speel geen solo slim en probeer goede relaties te onderhouden met de andere bed & breakfasts in de omgeving, wat vooral handig kan zijn bij overboekingen. 6. Pas op voor recensies die door gasten online worden geplaatst! "Tegenwoordig kijken mensen niet meer naar hoeveel korenaren of sterren je gastenkamer heeft", legt Evelyne Vaernewyck uit. "Wat vooral telt, zijn de meningen die op Trip Advisor, Abritel of Booking worden achtergelaten." Aarzel niet om een tevreden gast aan te moedigen een positieve recensie achter te laten en hem eventueel te bedanken.7. Blijf op de hoogte van de activiteiten bij jou in de buurt. Dit is logisch, omdat de gasten jou waarschijnlijk om advies zullen vragen. Het is ook belangrijk om een restaurant te kunnen voorstellen dat aan hun wensen voldoet, een activiteit om te doen in geval van regen... Aarzel niet om een map samen te stellen met daarin diverse toeristische en regionale folders. Blijf op de hoogte van tijdelijke tentoonstellingen of shows die in de buurt worden opgevoerd. Werk samen met lokale toerismebureaus en kwalitatieve horecaspelers, zodat je elkaar kunt aanbevelen.8. Stel je grenzen. Het houden van een B&B - vooral als dit uw hoofdactiviteit is - kan zeer tijdrovend en vermoeiend zijn. Bepaal een limiet die u niet mag overschrijden, een aantal dagelijkse werkuren en houd u daaraan. Door voor het welzijn van anderen te zorgen, gebeurt het vaak dat we onszelf vergeten...9. Vertrouwen. Reizigers die kiezen voor de formule van een gastenkamer, zoeken naar een familiale en intieme sfeer. En om hen die te bieden, moet u aanvaarden dat u in alle vertrouwen een groot deel van uw huis kunt open stellen. Laat ze door de tuinen wandelen of een boek lezen in de woonkamer: je boet zeker in aan privacy, maar het zijn tenslotte je gasten. Dit vertrouwen loont vaak.10. Stel jezelf de juiste vraag: is deze activiteit iets voor jou? Tot slot, als er een belangrijke vraag is die je je moet stellen vooraleer je aan dit avontuur begint, dan is het deze wel. Want het is waar: velen hebben er al van gedroomd een pension te openen. Maar weinigen weten echt wat dit dagelijks inhoudt. Zoals elke activiteit heeft ook deze positieve kanten... en andere, minder aangename. Niet iedereen is gemaakt om dagelijks mensen te verwelkomen. Soms moet je dat gewoon toegeven. We leggen het je uit in ons September Plus Magazine.