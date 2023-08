Het wegenvignet voor Zwitserland kan vanaf 1 augustus ook online aangekocht worden. Het vignet is niet gekoppeld aan een voertuig, maar aan de nummerplaat.

"Die oplossing is voordelig voor wie rondrijdt met verwisselbare nummerplaten en voor wie in de loop van het jaar een nieuwe auto koopt", laat de Zwitserse regering weten. Ook buitenlandse auto's die de Zwitserse snelwegen gebruiken, moeten over zo'n vignet beschikken.

Via vignetteswitzerland.com kunnen automobilisten het nieuwe e-vignet aankopen. Net zoals het traditionele vignet, dat achteraan de voorruit wordt gekleefd, zal ook het e-vignet 40 Zwitserse frank (ongeveer 42,5 euro) kosten.

Het vignet is 14 maanden geldig, van 1 december van het voorgaande jaar tot eind januari van het jaar erop.

Het traditionele en het elektronische vignet zullen in eerste instantie naast elkaar gebruikt kunnen worden. De Zwitserse regering is van plan de vignettensticker af te schaffen zodra die minder dan 10 procent uitmaakt van alle verkochte vignetten.

