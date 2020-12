Of je er nu voor kiest om te betalen met de kaart, contactloos, met de smartphone of via een online betaling: digitaal betalen is altijd een goede keuze. Het is snel, makkelijk, hygiënisch... en veilig? Febelfin geeft graag wat extra tips mee om ook dit jaar je betalingen extra veilig te houden.

De feestdagen komen er weer aan, en hierbij horen standaard vele feestelijke aankopen. Zelfs midden in de pandemie blijft de kerstperiode de drukste van het jaar. Hoe raar 2020 ook was, we sluiten het graag af met een pakje voor elkaar (of voor onszelf). Een groot aandeel van de pakjes zal dit jaar online aangekocht worden, maar ook de fysieke winkels zijn uiteraard opnieuw open. Voor wie zijn aankopen in de fysieke winkels doet, blijft digitaal en contactloos betalen het ideale middel bij uitstek om coronaproof en veilig te betalen.

Door de coronacrisis zal het gebruik van cash nog sterker dalen dit jaar. Men haalt sinds februari veel vaker zijn kaart boven. Het contactloos betalen heeft een enorme sprong gemaakt. Terwijl in februari nog 16 procent van de kaartbetalingen contactloos verliep, steeg dat aandeel in november naar 47 procent.

Sectorfederatie Febelfin schrijft dat succes onder meer toe aan het optrekken van de limieten voor contactloos betalen en de toenemende vraag van handelaars om omwille van hygiënische redenen met de kaart te betalen.

Febelfin geeft graag wat extra tips mee om ook dit jaar je betalingen extra veilig te houden.

Betalen met de kaart

Deel de pincode van je bankkaart met niemand en noteer ze nergens.

Scherm het toetsenbord af wanneer je je pincode intikt en zorg ervoor dat niemand over je schouder kan meekijken.

Ben je je kaart verloren? Of is ze gestolen? Contacteer dan onmiddellijk Card Stop op het nummer 070 344 344.



Betalen met de smartphone

Doe nooit betalingen via een onbeveiligd wifi-netwerk.

Gebruik de meest recente versie van je betaalapp en zorg dat alle updates zijn uitgevoerd.

Zorg ervoor dat niemand je codes meeleest.

Online betalen

Kies voor webwinkels die je zelf kent.

Controleer of de betaalzone van de website goed beveiligd is: het webadres begint met https (i.p.v. http) en er verschijnt een hangslot.

Check de beoordelingen van andere klanten en kijk na of de website alle reglementering volgt: je moet informatie terugvinden over het terugsturen van goederen, de betaalwijzes, ...

Bro: Febelfin

De feestdagen komen er weer aan, en hierbij horen standaard vele feestelijke aankopen. Zelfs midden in de pandemie blijft de kerstperiode de drukste van het jaar. Hoe raar 2020 ook was, we sluiten het graag af met een pakje voor elkaar (of voor onszelf). Een groot aandeel van de pakjes zal dit jaar online aangekocht worden, maar ook de fysieke winkels zijn uiteraard opnieuw open. Voor wie zijn aankopen in de fysieke winkels doet, blijft digitaal en contactloos betalen het ideale middel bij uitstek om coronaproof en veilig te betalen.Door de coronacrisis zal het gebruik van cash nog sterker dalen dit jaar. Men haalt sinds februari veel vaker zijn kaart boven. Het contactloos betalen heeft een enorme sprong gemaakt. Terwijl in februari nog 16 procent van de kaartbetalingen contactloos verliep, steeg dat aandeel in november naar 47 procent. Sectorfederatie Febelfin schrijft dat succes onder meer toe aan het optrekken van de limieten voor contactloos betalen en de toenemende vraag van handelaars om omwille van hygiënische redenen met de kaart te betalen. Febelfin geeft graag wat extra tips mee om ook dit jaar je betalingen extra veilig te houden.Bro: Febelfin