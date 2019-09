HR dienstverlener Liantis peilde naar de reden waarom mensen een job als zelfstandige beginnen. Het antwoord: je eigen baas zijn, doen wat je graag doet en meer voldoening uit je werk halen. Hoe start je op?

HR dienstverlener Liantis bevroeg 1.721 zelfstandigen in hoofdberoep. De belangrijkste redenen om voor het zelfstandige statuut te kiezen zijn: je eigen baas te kunnen zijn (34%), kunnen doen wat men graag doet (31%) en om meer voldoening uit het werk te halen (29%), zo laat de dienstverlener weten. Het financiële aspect speelt met 13% een veel kleinere rol.

Het onderzoek peilde ook naar wat zelfstandigen na verloop van tijd het meest positieve punt vinden aan hun zelfstandig ondernemerschap. Het feit dat ze hun eigen baas kunnen zijn, blijft met stip op 1 staan (39%). De tweede plaats blijft ook gelijk, maar op de derde plaats komt de klant in beeld. Zo geeft 29% aan dat de voldoening van tevreden klanten voor hen de meest motiverende factor is.

Zaken waar ze minder tevreden over zijn: het onzekere financiële bestaan (53%). Vooral bij zelfstandigen met een éénmanszaak is dat het geval. Daarnaast kampen ze ook met de zware administratieve lasten (49%) en de beperkte vrije tijd (32%).

Hoe word je zelfstandige?

Wil je starten als zelfstandige, dan moet je een aantal formaliteiten vervullen.

Om te beginnen moet je een zichtrekening op jouw naam openen bij een bank die in België gevestigd is.

Je schrijft je verder in bij een ondernemingsloket. Dat gaat na of jij voldoet aan de wettelijke eisen om jouw zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen en zorgt voor jouw inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Je krijgt dan een ondernemingsnummer. Het loket kan ook in jouw plaats een aantal administratieve taken afhandelen, zoals je aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds dat jouw sociale bijdragen int of bijvoorbeeld subsidieaanvragen in orde brengen. Voor je naar het ondernemingsloket gaat kijk je best na of je geen voorafgaande vergunning nodig hebt. Er zijn momenteel 8 erkende ondernemingsloketten. De ondernemingsloketten hebben samen ongeveer 170 lokale kantoren verspreid over heel België. Je mag jouw ondernemingsloket vrij kiezen, waar jouw bedrijf gevestigd is, heeft geen belang. Je vindt de lijst met erkende ondernemingsloketten op www.economie.fgov.be.

Bij het ondernemingsloket kan je ook je btw-identificatie aanvragen. De meeste zelfstandigen zijn btw-plichtig, maar er zijn uitzonderingen voor bepaalde beroepen en vrijstellingen, bijvoorbeeld voor kleine ondernemingen.

Tot slot moet je je ook aansluiten bij een ziekenfonds. Ben je al aangesloten, dan meld je de wijziging van je statuut, want voor zelfstandigen gelden er andere regels qua ziekteverzekering en uitkeringen.

Hulp bij de opstart