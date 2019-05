Touring Verzekeringen verandert de naam dit jaar in 'Yuzzu'. De directe verzekeraar wil via de naamsverandering ook meer inzetten op brand- en familiale verzekeringen. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend.

Touring Verzekeringen startte in 1996 als een joint venture waarmee Touring de leden naast pechverhelping ook een autoverzekering wilde aanbieden. Inmiddels is het bedrijf een volledige dochter van verzekeraar Axa die ook andere schadeverzekeringen aanbiedt.

Maar die familiale en brandverzekeringen vertegenwoordigen maar een kleiner deel van de activiteiten. De verzekeraar wordt via de Touring-link vooral geassocieerd met autoverzekeringen, zei CEO Hélène Portegies bij de voorstelling. De nieuwe naam moet daarom aangeven dat Yuzzu, geïnspireerd op de Aziatische citrusvrucht yuzu, ook andere verzekeringen aanbiedt. Via het callcenter, de tien fysieke shops en de website wil de verzekeraar, die zonder makelaars werkt, verzekeren "gemakkelijker en eenvoudiger" maken. Touring Wegenhulp blijft daarbij overigens de partner voor bijstand.

Yuzzu omschrijft zich als een challenger op de markt en telt meer dan 150.000 klanten. Een vijfde tot een kwart van de klanten met een autoverzekering heeft ook een woningpolis, zei Portegies. Dat aantal wil het bedrijf optrekken. Het bedrijf pint zich niet vast op exacte streefdoelen, maar ambieert wel een jaarlijkse groei van 5 tot 10 procent.

Nu start een overgangsfase met beide namen en in het najaar volgt de naamsverandering en komt de nieuwe naam in het straatbeeld. De wijziging naar de nieuwe naam en bijhorende slogan moet dan in 2020 rond zijn.