Via een win-winlening kan je in Vlaanderen als particulier geld lenen aan een kmo. Om de economische impact van de coronacrisis op te vangen, besliste de Vlaamse regering om de voorwaarden van de win-winlening uit te breiden.

Met een win-winlening kan je de zaak van een vriend, familielid of kennis een duwtje in de rug geven. Als geldschieter moet je in het Vlaams gewest wonen en je mag de lening niet afsluiten in het kader van handels- of beroepsactiviteiten. Je moet het dus echt als particulier doen. Je mag ook geen werknemer van het bedrijf zijn dat je steunt. Je krijgt een fiscaal voordeel van 2,5% op het uitstaand bedrag.

Er is een maximumbedrag bepaald dat de kmo mag lenen en de kredietgever is ook aan een maximum gebonden. Omdat de win-winlening een geschikt instrument is om kmo's aan extra kapitaal te helpen, besliste de Vlaamse regering om, in het kader van de coronamaatregelen, die maximumbedragen op te trekken, zowel voor de onderneming als voor de kredietverstrekker. Het bedrijf kan via een win-winlening nu 300.000 in plaats van 200.000 euro lenen. De geldschieter mag nu 75.000 investeren, in plaats van 50.000 euro. In plaats van een vaste looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk de looptijd te variëren van 5 tot 10 jaar. Het fiscale voordeel voor de kredietgever blijft 2,5 % per jaar ook als de looptijd verlengd wordt tot 10 jaar.

Als de onderneming niet kan terugbetalen (bv. wegens faillissement), kan de kredietgever nu 40 % i.p.v. 30 % recupereren via een belastingvermindering. Die hogere waarborg geldt voor alle overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021, voor de hele looptijd.

Verder kunnen leningen die aflopen in 2020 met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling uitstellen of spreiden.

Het ontwerp van decreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement. Het is dus nog even wachten op de uitbreiding van de mogelijkheden.

