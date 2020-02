De ouders willen hun levenseinde plannen, hun gezondheid en administratie moet worden opgevolgd. Daar hebben de kinderen een flinke kluif aan. Weet dat je die zorg vandaag ook kan uitbesteden aan professionals, die je het werk uit handen nemen.

De ouders verhuizen naar een woon-zorgcentrum, willen hun levenseinde plannen, hun erfenis en zorgvolmacht regelen, hebben nood aan medische begeleiding, maar zijn te zorgbehoevend om al die zaken, die met mekaar samenhangen, alleen te klaren. Als kind help je hen waar mogelijk, maar de morele en administratieve last blijft vaak zwaar om dragen, zodat je als helper ook best wat hulp kan gebruiken. Vandaag bestaan er oplossingen om de administratieve rompslomp en formaliteiten te verlichten.

Bovendien zijn ze bang ervan te worden beschuldigd onzorgvuldig met het geld van hun vriendin om te springen, want zij betalen alle facturen. Het is in een dergelijke context dat wij bijspringen, om de naasten te ontlasten en oplossingen te vinden voor dit soort problemen en toestanden."Cura Services heeft vooral vrouwelijke klanten van 75 jaar en ouder, en springt vaak in op vraag van de kinderen. "Omdat de echtgenoot bijna alles regelde en intussen overleden is. Of omdat ze al een zware morele last te torsen hebben", vervolgt Pauline Dubois. "Zo ondersteunen we bijvoorbeeld een dame die in een serviceflat woont. Haar zoon verblijft in de VS en haar dochter werkt voor de Europese Commissie, maar wil vooral quality-time met haar moeder doorbrengen en geen tijd verliezen met het regelen van allerlei administratieve zaken. Onze taak? Toen mevrouw haar man stierf, hebben wij een notaris gezocht, het koppel had altijd in een huurappartement gewoond. De zoon die naar België was teruggekeerd, hebben we geholpen met advies omtrent de erfenis. We hebben een selectie gemaakt van de goederen die mevrouw kon meenemen van haar oude appartement naar haar nieuwe serviceflat, die een stuk kleiner is."Eén enkele gebeurtenis in je leven kan een enorme impact hebben. "Een simpele verhuizing is lang niet altijd zo eenvoudig als het lijkt", stelt Justine Thevelin. "Het betekent dat je een verhuisfirma moet inschakelen, een plaatsbeschrijving opstellen, je adreswijziging moet doorgeven bij de gemeente en energieleveranciers, de post regelen, de huurwaarborg opvragen... Bij ons beheert één medewerker het hele dossier, met de steun van een multidisciplinair team van juristen, managers van zorginstellingen, verzekeringsspecialisten, sociale assistenten, enz. Het opzet is om all-in administratieve ondersteuning te bieden bij elke stap in het leven van de klant." Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan vast. Bij Cura Services is dat 60euro per uur, btw inbegrepen.Kinesisten, artsen, advocaten, bankiers en notarissen raden hulpbehoevende mensen steeds vaker aan om organisaties te contacteren die gespecialiseerd zijn in administratieve ondersteuning. Het dienstenaanbod gaat dan ook erg breed. "Zo klopten recent nog twee dochters bij ons aan die zich zorgen maken over hun oude moeder, die constant naar de dokter loopt", vertelt Justine Thevelin. "Ze denken dat het om een ingebeelde ziekte gaat, maar wonen zelf te ver weg om zich tijdens de week over hun moeder te kunnen ontfermen. Bovendien zijn ze bang om hun moeder te kwetsen met de vraag waarom ze zo vaak naar de dokter gaat. Wij hebben het van hen overgenomen en deze dame begeleid. We kwamen tot de vaststelling dat ze gewoon gerustgesteld wilde worden, dat ze naar de dokter ging omdat ze menselijk contact zocht. Daarnaast nemen we haar alle rompslomp met de hospitalisatieverzekering uit handen. We contacteren de bevoegde personen, regelen elke zorgafspraak, elk bloedonderzoek..."Een levenseinde administratief in goede banen leiden, kan veel kopzorgen opleveren. Hoe zit het met het huwelijkscontract? Hoe leg je een testament neer? Heb je voor de afwikkeling van de erfenis een gespecialiseerd advocaat nodig? Welke begrafenisondernemer kan je inschakelen? En hoe regel je een orgaandonatie? Vaak blijken ogenschijnlijk bijkomstige problemen toch erg belangrijk: wie gaat er voor mijn hond zorgen als ik er niet meer ben? "Elke situatie is anders, daarom stel ik alle mogelijke vragen", antwoordt Catherine Roupin. Zij richtte Macaria op, een organisatie voor levenseindeplanning. In de Griekse mythologie is Macaria de dochter van de meedogenloze Hades. Ze geldt als de godin van de gelukkige dood. Catherine Roupin was vroeger apotheker en heeft vanuit haar beroep leren luisteren naar mensen. "Mensen vertellen werkelijk alles aan hun apotheker", vertrouwt ze ons met een glimlach toe. "In dat luisterend oor bieden en raad geven vond ik mijn roeping. Nu hou ik me bezig met het aanbrengen en uitvoeren van oplossingen die gemoedsrust brengen in het leven van mensen."Ze ondersteunt zowel ouderen met vragen rond levenseindeplanning, als hun kinderen. "Kinderen met hulpbehoevende ouders willen knopen doorhakken, maar durven niet over de dood of de erfenis te praten", legt Catherine Roupin uit. "Rond die onderwerpen hangt nog te vaak een taboesfeer. Ik kan ze makkelijker bespreekbaar maken, ik ben neutraal, sta buiten de familie. Ik ben zelf een positief en enthousiast iemand, die van het leven houdt. Daarom zeg ik vaak tegen mensen met een hulpvraag: je hebt nog mooie jaren voor de boeg, regel nu je zaken en geniet met een gerust hart! Te vaak zie ik families in de problemen komen. Er is geld, maar er is niets geregeld. Mensen denken dat je je dood pas voorbereidt als het einde nadert. Het tegenovergestelde is waar. Mijn boodschap luidt: plan je levenseinde nu, zodat je nog een mooi leven voor je hebt.""Ik werk veel met alleenstaanden die zich afvragen wat er zal gebeuren als ze hun autonomie verliezen of de ziekte van Alzheimer krijgen", vervolgt de planningsdeskundige. "Wie gaat er voor mij zorgen? is een veel terugkerende vraag. En als ik moet verhuizen, hoe kan ik me daarop voorbereiden? Wil ik wel naar een woon-zorgcentrum? Kan ik samen met vrienden een appartement kopen om er mijn oude dag door te brengen? Dan gaan we samen op zoek naar de juiste informatie en denken we na over de beste oplossing. Ik ga dan op zoek naar een passend antwoord op hun vraag of breng hen in contact met mensen die hen daarmee kunnen helpen. Ik omring me met partners die de nodige kennis over dit soort zaken hebben. Voor alles wat met geld, erfenissen en testamenten te maken heeft, werk ik samen met notarissen en advocaten."In het pakket dat Macaria aanbiedt, zit ook bijstand bij de regeling van de allerlaatste stap. "Onlangs stapte een vrouw van 65 naar ons toe, niet getrouwd en kinderloos. Ze had al contact gehad met een financieel planner. Maar vroeg ons raad omtrent de zorgvolmacht en vertrouwde ons ook de organisatie van haar levenseinde toe. Dan ga ik aan de slag om een begrafenis te regelen die volledig aan de verwachtingen van de klant beantwoordt. Dat gaat zeer ver, tot de lijst van wie wel maar ook wie niet op de begrafenis aanwezig mag zijn!"Het levenseinde beheren vergt een globale aanpak, het is een grote opbergmap met veel submappen. Maar het hoofddoel blijft rust brengen, ervoor zorgen dat mensen op beide oren kunnen slapen door nu te handelen, zodat ze er daarna niet meer over hoeven te piekeren. "Daar hoort zeker ook de gezondheid bij, mijn stokpaardje", vervolgt Catherine Roupin. "Laatst vroeg een klant me om een huisarts voor hem te zoeken, want die van hem ging met pensioen. Dat is belangrijk in de context van het levenseinde. Wat zijn de opvattingen van die nieuwe dokter? Een arts is immers niet verplicht om een patiënt tot het einde te begeleiden. Ik ben op zoek gegaan naar een arts die op dezelfde lijn zat als mijn klant, die op het einde van de rit niet zou afhaken. Ik stel ook vast dat de wilsverklaring euthanasie niet goed gekend is, dat er veel verwarring rond bestaat. Stel, je bent in goede gezondheid, maar plots beland je in een onomkeerbare coma. Wat gebeurt er dan met je? Een totaal andere situatie dan bij een langdurige ziekte. Ik ben er om dit soort zaken te verduidelijken en mensen te helpen nadenken over al die verschillende situaties." De prijs voor deze gemoedsrust? "Ik werk met een forfait. Een consultatie, met inbegrip van enkele uren werk, kost tussen 150 en 250 euro, afhankelijk van de gevraagde ondersteuning."