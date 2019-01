Wie draait op voor een omgevallen boom?

Als jouw boom op de afsluiting van je buren terecht komt, moet je hen vergoeden. Dat klinkt logisch. Maar welke verzekering spreek je aan? Je woonverzekering of je familiale? "Schade die jij toebrengt aan je buren wordt door beide types verzekeringen gedekt", antwoordt Olivia Remy, manager claims bij Generali. "Alles hangt af van de specifieke situatie. Valt de boom in de tuin van je hoofdverblijfplaats, dan zal in principe je familiale verzekering (of verzekering BA privaat leven) tussenkomen (als je die hebt). Gaat het om je tweede verblijf, dan vergoedt jouw woonverzekering de schade."

