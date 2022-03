Koop je een product, dan heb je een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Binnen die termijn verschuift de bewijslast van de verkoper naar de consument.

Je wasmachine is al na een paar maanden defect, de kast die geleverd wordt, is breder dan de kast die je bestelde,... Koop je iets bij een Europese handelaar voor privégebruik, dan heb je recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. De verkoper moet een garantie geven voor elk gebrek aan overeenstemming van het goed dat zich binnen de twee jaar na aankoop manifesteert. Dat is bepaald door de Europese wetgeving Richtlijn 99/44/EG.

De termijn van 2 jaar kan verminderd worden tot 1 jaar voor tweedehandsgoederen. Het is enkel jouw verkoper die voor deze garantie verantwoordelijk is. Hij mag je dus niet zomaar doorverwijzen naar de fabrikant.

Die wettelijke garantie van 2 jaar geldt ook voor het product dat je krijgt bij de aankoop van een ander product, bijvoorbeeld voor de gsm die je krijgt bij de aankoop van een televisie. Maar krijg je ergens een gsm, zonder dat je een ander product hebt gekocht, dan geldt de garantie niet.

Het defect bewijzen

Wie het defect moet bewijzen hangt af van het moment waarop het gebrek zich vertoont.

Tijdens de eerste 6 maanden na je aankoop is de verkoper automatisch verantwoordelijk. Hij moet de wettelijke garantie van 2 jaar toepassen, tenzij hij kan bewijzen dat jij zelf het gebrek hebt veroorzaakt.

Na die 6 maanden worden de rollen omgekeerd. De verkoper kan jou vragen om te bewijzen dat het om een fabricagefout gaat. Dan zal je vaak een expert moeten inschakelen, wat niet zo evident is. Deze termijn van 6 maanden zou dit jaar verlengd worden naar 1 jaar. Wordt vervolgd...

