Meer dan 80 procent van de gepensioneerden kan een verblijf in een woonzorgcentrum niet betalen met zijn wettelijk pensioen. Dat blijkt in het boek 'Investeren in de derde helft van je leven', van VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck en Knack-redacteur Ewald Pironet, die op 24 september ook sprekers zijn op de Geld- & Rechtdag van Plus Magazine.

In ons land komt het wettelijk pensioen overeen met 46 procent van het laatst verdiende loon, zo blijkt uit onderzoek van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. In 16 landen van de EU is het wettelijk pensioen hoger dan bij ons, in 10 landen ligt dat lager. "Er zijn grote verschillen tussen de wettelijke pensioenen van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen", zeggen de auteurs. "In het boek staat hoeveel mensen in elk stelsel welk maandelijks bedrag als pensioen krijgen."

In het boek worden de cijfers over hoeveel mensen welk maandelijks pensioenbedrag ontvangen gekoppeld aan de kostprijs van een woonzorgcentrum. De conclusie is opvallend: 80 tot 85 procent van gepensioneerden krijgen een wettelijk pensioen dat te laag ligt om de kost van een rusthuiskamer te bekostigen. Vooral bij gepensioneerde werknemers en zelfstandigen ligt dat aantal het hoogst. De situatie is voor vrouwen nog nijpender dan voor mannen, en bijna drie vierde van de bewoners van een woonzorgcentrum zijn vrouwen.

"Deze cijfers tonen het grote belang aan om al tijdens het actieve leven verstandig bezig te zijn met geldzaken en een financiële buffer op te bouwen om de inkomensval na het pensioen op te vangen", klinkt het bij Van Droogenbroeck en Pironet. De auteurs geven in hun boek tips hoe mensen die inkomensval kunnen trachten op te vangen.

