Er zullen tijdens de zomermaanden nog altijd meer mensen worden aangeworven dan er jobs zullen sneuvelen, maar het aanwervingsritme vertraagt. Dat blijkt dinsdag uit de driemaandelijkse barometer van het humanresourcesbedrijf Manpower.

Van de 752 bevraagde werkgevers is 4 procent van plan de komende drie maanden extra personeel in dienst te nemen, 1 procent denkt eraan het aantal werknemers te verminderen. De rest verwacht een status quo. Dat levert een nettotewerkstellingsprognose op van +3, het laagste getal in ruim een jaar. De voorbije kwartalen stond de barometer nog op +6.

De prognoses zijn heel wat gunstiger in Wallonië (+6) en Vlaanderen (+5) dan in Brussel (+1). In acht van tien bevraagde sectoren worden meer aanwervingen verwacht dan afdankingen, in de twee overige - horeca en maakindustrie - wordt er geen verandering verwacht.

"Deze toegenomen voorzichtigheid vanwege de werkgevers kan worden verklaard door het onzekere klimaat dat heerst in de internationale context", stelt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux, in een persbericht. Ook elders in Europa zijn werkgevers daarom voorzichtiger geworden. Lacroix voegt nog toe dat, ondanks de verwachte lagere wervingsactiviteit, de bedrijven waarschijnlijk moeite blijven hebben met het vinden van de juiste profielen.