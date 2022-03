In het kader van een wetenschappelijke studie aan de Ugent/VUB naar pensioenbeslissingen, vragen de onderzoekers enkele minuten van jouw tijd om deel te nemen aan een korte bevraging.

Met deze bevraging proberen de onderzoekers in kaart te brengen welke pensioenkeuzes mensen maken.

Wanneer je deelneemt aan deze studie, krijg je jouw gratis persoonlijke onderzoeksrapport opgestuurd indien je dit wenst. In dit rapport kom je meer te weten over je persoonlijkheidsprofiel en jouw kans om de leeftijd van 80 en 90 jaar te bereiken.

Door middel van een denkbeeldig scenario, zal je gevraagd worden om enkele pensioengerelateerde beslissingen te nemen.

In dit scenario krijg je een bepaald maandelijks netto pensioenbedrag, dat lager ligt dan de gemiddelde uitgave die een gepensioneerde doet. Je hebt gelukkig wel een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd via je werkgever. In verband met dit aanvullend pensioen krijg je een aantal keuzes voorgeschoteld. Interessant is dat je niet enkel kan kiezen tussen een onmiddellijke uitkering van het volledige bedrag en een opname in maandelijkse rente, maar je kan ook kiezen voor een derde piste: deels kapitaal, deels rente. Bij dit laatste kan je de verhouding zelf kiezen, bijvoorbeeld: 60% onmiddellijk en 40% in maandelijkse rente.

Er worden ook een aantal psychologische vragen gesteld, die zicht geven op jouw persoonlijkheidsprofiel. Niet onbelangrijk voor wie een aantal pensioenbeslissingen moet nemen. En er wordt ook kort gepeild naar jouw kennis over rente en inflatie en aandelenfondsen. Ook alweer niet onbelangrijk...

Deelnemen aan deze korte bevraging doe je door op volgende link te klikken: http://pensiontest.ugent.be/?Plusmagazine.

Er zijn geen juiste of foute antwoorden, alles wordt anoniem verwerkt. Het onderzoek staat onder leiding van doctoraatsonderzoeker Mathias Celis (UGent), Prof. Nicolas Dirix (Ugent), Prof. Kris Boudt (UGent, VUB) en Prof. Steven Vanduffel (VUB).

