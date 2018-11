Wat loop je allemaal mis als je stopt met werken voor je 65?

Vandaag kan je met wettelijk pensioen op 65 jaar. Die leeftijd wordt opgetrokken naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. Het maakt daarbij niet uit hoeveel jaren je hebt gewerkt. Anders is het als je vervroegd met pensioen gaat: als je met andere woorden stopt voor je 65 bent en toch een - weliswaar niet volledig - pensioen wil opstrijken. Daarvoor moet je vandaag 63 jaar zijn en 41 jaar hebben gewerkt. In 2019 wordt dat 63 jaar zijn en 42 jaar hebben gewerkt. Ben je jong gestart met werken en heb je dus een lange carrière, dan kan je vandaag nog op vervroegd pensioen op 60/61 jaar als je 43/42 jaar hebt gewerkt. Voldoe je niet aan één van beide voorwaarden, dan kan je niet met vervroegd pensioen. Uiteraard kan je ook dan stoppen met werken, maar dan zal je de periode tot je echte pensioendatum moeten overbruggen met je eigen spaargeld.

