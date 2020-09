Van mand tot graf: de kosten voor een huisdier zijn niet van de poes. We hebben het dan niet alleen over voeding, maar ook over training, een ziekteverzekering, kinesitherapie, psychologisch advies, tot en met de begrafenis.

Sommige baasjes ontzeggen zich heel wat, zodat hun huisdier niets tekortkomt. "Aan mijn kassa in de supermarkt komt vaak een dame die voor zichzelf enkel budgetvriendelijke producten koopt, maar voor haar kat is enkel het beste goed genoeg", vertelt cassière Mila. Volgens de FOD Economie geven wij Belgen niet minder dan 1,5 miljard uit aan de zorg voor onze huisdieren. En dat zijn er nogal wat: om en bij de 2,2 miljoen katten, 1,5 miljoen honden en verder nog 1,3 miljoen andere kleine zoogdieren en 67.000 reptielen.

...

Sommige baasjes ontzeggen zich heel wat, zodat hun huisdier niets tekortkomt. "Aan mijn kassa in de supermarkt komt vaak een dame die voor zichzelf enkel budgetvriendelijke producten koopt, maar voor haar kat is enkel het beste goed genoeg", vertelt cassière Mila. Volgens de FOD Economie geven wij Belgen niet minder dan 1,5 miljard uit aan de zorg voor onze huisdieren. En dat zijn er nogal wat: om en bij de 2,2 miljoen katten, 1,5 miljoen honden en verder nog 1,3 miljoen andere kleine zoogdieren en 67.000 reptielen. Een hond kost gemiddeld 2.000 euro per jaar, een kat 1.600 euro. Alleen al voor een volledige trimbeurt betaal je, naargelang de grootte van je hond, 35 (Maltezer) tot meer dan 100 euro (Newfoundlander). De grootte van je huisdier blijkt vaak doorslaggevend voor de kosten: zo schrokt een sint-bernardshond ongeveer 1.000 euro aan brokken en ander voedsel naar binnen, terwijl de zorg en het voedsel voor een konijn slechts 500 euro kost. En die bedragen blijven stijgen, want de levensverwachting van onze honden en katten is de voorbije 25 jaar met twee jaar toegenomen. We vertroetelen hen ook steeds meer, waardoor ze vaker met zwaarlijvigheid en andere aandoeningen kampen die verband houden met een sedentaire levensstijl. Producenten van dierenvoeding spelen daar handig op in met lightproducten, want intussen kampt bijna 50% van de huisdieren met overgewicht. Dierenartsen krijgen te maken met hartaandoeningen, diabetes, gewrichtsproblemen, overgewicht... Allemaal kwalen waarvan men dacht dat ze enkel bij mensen voorkwamen. Ook mentaal gaat het met onze gezelschapsdieren niet zo best. Honden en katten met agressief, angstig of depressief gedrag - omdat ze te vaak binnen zitten - verschaffen huisdierenpsychologen handenvol werk. Als gedragsdeskundigen ontrafelen ze de relatie tussen mens en dier, behandelen ze ongewenst gedrag, zoals aanhoudend blaffen, vernielzucht, onzindelijkheid en fobieën die sommige dieren die te lang in een fokkerij verbleven voor ze een baasje vonden vertonen. Paradoxaal genoeg moet voor het welzijn van het dier vaak het baasje zijn eigen gedrag aanpassen. Sommige honden hebben nu eenmaal 10 tot 12 uur activiteit per dag nodig! Het advies van deze deskundigen is uiteraard niet gratis. Navraag leert ons dat gemiddeld 200 euro voor drie sessies wordt aangerekend (te betalen bij de eerste sessie) of 90 euro per uur. Wat is het verschil tussen een hondentrainer en een hondenpsycholoog, vraag je je af? De hondentrainer brengt je dier vooral gehoorzaamheid bij: aan de voet lopen, niet aan de lijn trekken, zitten, liggen, in de mand gaan...). Schadelijk of psychologisch onaangepast gedrag behandelt hij niet. Bovenop de jaarlijkse bijdrage van ongeveer 50 euro voor de hondenclub, kost een groepstraining van een uur nog eens 10 euro en individuele lessen van een half uur 15 euro. Komt de hondentrainer bij je thuis langs, dan variëren de prijzen tussen 35 en 50 euro per uur. Elke medische discipline voor de mens kent vandaag zijn equivalent voor dieren. Zo behandelen dierenkinesitherapeuten artritis, spierpijn, maar ook postoperatieve shock. Kostprijs? 40 euro per half uur. Al roepen sommige behandelingen bij het baasje wel eens vragen op. Neem nu Stephanie, die een hond uit een asiel adopteerde: "Ik merkte al snel dat mijn hond bewegingsproblemen had omdat haar achterpoten langer bleken dan haar voorpoten. Dus contacteerde ik een hondenorthopedist. Het zou tot 20 sessies vergen om mijn hond weer evenwichtig te doen lopen, schatte hij. Door haar op een loopband in een aquarium te doen lopen, werd ze gedwongen lange stappen te zetten. En dat hielp. Elke sessie kostte 35 euro. Maar daarna werd ook gestart met een koudebehandeling met cryotherapie en lasersessies om de bloedcirculatie en het welzijn van mijn hond te verbeteren. Die sessies kostten 54 euro. Bij het nut van die cryotherapie heb ik zo mijn twijfels en blijf ik erg sceptisch." Vandaar dat ook qua verzekeringen er zich een vergelijking met de mens aftekent. Bedragen de dierenartskosten meer dan 1.000 euro, dan blijken twee op de tien baasjes niet bereid om die te betalen en kiezen ze voor euthanasie. Een ziekteverzekeringspolis voor dieren helpt dit te voorkomen. "De premie start bij 12 euro per maand, maar gemiddeld betalen leden 25 euro", verduidelijkt Valerie Cremona Knockaert, manager bij SantéVet. "Er bestaan verschillende omniumformules: ziekte, ongevallen, chirurgie. De terugbetaling van de veterinaire kosten varieert naargelang de gekozen formule tussen 50 en 90%, met een eigen risico dat kan oplopen tot 60 euro." Prins Laurent liet zijn Berner Sennenhond invriezen door de vakgroep diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Hij had moeite met de dood van zijn huisdier en had tijd nodig om in alle rust afscheid te nemen van zijn compagnon. Als je 15 jaar met een huisdier samenleeft, raak je eraan gehecht en wil je op een waardige manier afscheid kunnen nemen. Daarvoor kan je terecht bij gespecialiseerde uitvaartcentra voor dieren: honden, katten, maar ook konijnen, cavia's, hamsters, vissen... Uit navraag bij een Kortrijks bedrijf dat een volledige begrafenisdienst aanbiedt - van de zorg voor het dier tot de overhandiging van de as -, moet je rekenen op 500 euro (richtprijs) voor een hond of kat, tot bijna 2.000 euro voor een paard. Ons land telt verschillende dierenbegraafplaatsen. Volgens Marie-France Geys van het kerkhof Paradis des Animaux in het Luikse, kost de teraardebestelling van een huisdier in een biologisch afbreekbare hoes om en bij de 160 euro. Voor een kleine kist komt dit algauw op 250 euro. En voor een klein grafmonument moet je meer dan 200 euro rekenen. KMD Veeweyde heeft sinds 1977 een eigen dierenkerkhof van 2 ha in Rozieren, een rustig oord met weliswaar kleine graven, maar voor het overige een exacte kopie van een menselijke begraafplaats. Hier rusten zo'n 2.000 honden en katten. De begrafenis vindt plaats volgens de wensen van het baasje, al dan niet in zijn aanwezigheid. De kostprijs varieert naargelang de grootte van de kist, het opschrift en de grafsteen. Reken gemiddeld 450 euro. De concessie loopt zolang het baasje ieder jaar 42 euro betaalt. Sommige baasjes komen hier al meer dan 20 jaar naar het graf van hun dier. Net als bij mensen zit ook bij dieren de crematie in de lift. Er zijn een dozijn dierencrematoria in België. Het baasje krijgt de as mee in een urne. "Liefde heeft niets met gewicht of lengte te maken. Hier kloppen niet enkel baasjes van honden en katten of dierenartsen aan. We hebben ook al kanaries, een papegaai, een geit en zelfs een tamme rat gecremeerd. Er is een dame die langskomt telkens een van haar aquariumvissen sterft. Ze neemt de as van haar vis dan mee naar huis", vertrouwt de manager van een klein dierencrematorium, dat overstelpt wordt met aanvragen voor crematies, ons toe. Hij wil de naam van het crematorium liever niet vermeld zien, want door de grote vraag is er nu al een wachtlijst. Mond-tot-mondreclame volstaat. "Baasjes willen waardig afscheid nemen van het dier dat hen jarenlang gezelschap heeft gehouden en dat ze hebben gekoesterd. Ze willen niet dat hun hond of kat eindigt als een dierlijk kadaver dat wordt vermalen." De kostprijs van een crematie? "We zijn iets duurder dan andere crematoria, we willen mensen die pas hun huisdier hebben verloren maximale aandacht schenken. Reken dus op 180 tot 420 euro voor een hond, afhankelijk van het gewicht, en 140 euro voor een kat." Bij collectieve crematies halveert de kostprijs.