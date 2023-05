Als jouw medische kosten gedurende 8 kwartalen hoger liggen dan een grensbedrag, krijg jij het statuut chronische aandoening. Wat houdt dit in? Welke kosten tellen mee en wat zijn de financiële gevolgen?

"Mijn ouders kregen allebei een brief van hun ziekenfonds dat zij het 'Statuut chronische aandoening' krijgen vanaf 1 januari 2023. Wat betekent dit precies? Moeten zij zelf iets doen? En heeft dit financiële gevolgen?" vraagt ons een lezer.

Het statuut

Het ziekenfonds informeert de persoon als die recht heeft op het statuut chronische aandoening. Je krijgt dit statuut als jij het forfait voor chronisch zieken geniet of als jouw totale medische kosten gedurende 8 opeenvolgende kwartalen (die samen 2 kalenderjaren vormen) boven een bepaald minimumbedrag uitkomen. Voor 2023 is dit minimumbedrag 365,18 euro per kwartaal. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als jouw persoonlijk aandeel. Alle geneeskundige kosten tellen mee, behalve prestaties en geneesmiddelen die niet worden terugbetaald door de ziekteverzekering en supplementen.

Jouw ziekenfonds zal jou het statuut voor 2 jaar toekennen, en vervolgens kan het van jaar tot jaar worden verlengd. Je hoeft zelf niets te doen. Als jij een zeldzame ziekte hebt en hoge ziektekosten, dan kan je het statuut toegekend krijgen voor 5 jaar. Maar dan moet je wel zelf een officieel kennisgevingsformulier indienen dat je laat invullen door een geneesheer-specialist.

Financiële voordelen

Het statuut brengt 2 voordelen mee. Je kan vragen naar de regeling betalende derde bij jouw huisarts, geneesheer-specialist en tandarts. Dan betaal je enkel het remgeld. Jouw (tand)arts kan ingaan op jouw vraag, maar is dat niet verplicht. Een voordeel dat je zeker krijgt, is de daling van je maximumfactuur met een basisbedrag van 100 euro. Het plafond dat je moet betalen is afhankelijk van je inkomen, maar daalt dus in elk geval met 100 euro (geïndexeerd 112,62 euro voor 2023) als jij het statuut chronische aandoening hebt.

"Mijn ouders kregen allebei een brief van hun ziekenfonds dat zij het 'Statuut chronische aandoening' krijgen vanaf 1 januari 2023. Wat betekent dit precies? Moeten zij zelf iets doen? En heeft dit financiële gevolgen?" vraagt ons een lezer.Het ziekenfonds informeert de persoon als die recht heeft op het statuut chronische aandoening. Je krijgt dit statuut als jij het forfait voor chronisch zieken geniet of als jouw totale medische kosten gedurende 8 opeenvolgende kwartalen (die samen 2 kalenderjaren vormen) boven een bepaald minimumbedrag uitkomen. Voor 2023 is dit minimumbedrag 365,18 euro per kwartaal. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als jouw persoonlijk aandeel. Alle geneeskundige kosten tellen mee, behalve prestaties en geneesmiddelen die niet worden terugbetaald door de ziekteverzekering en supplementen.Jouw ziekenfonds zal jou het statuut voor 2 jaar toekennen, en vervolgens kan het van jaar tot jaar worden verlengd. Je hoeft zelf niets te doen. Als jij een zeldzame ziekte hebt en hoge ziektekosten, dan kan je het statuut toegekend krijgen voor 5 jaar. Maar dan moet je wel zelf een officieel kennisgevingsformulier indienen dat je laat invullen door een geneesheer-specialist.Het statuut brengt 2 voordelen mee. Je kan vragen naar de regeling betalende derde bij jouw huisarts, geneesheer-specialist en tandarts. Dan betaal je enkel het remgeld. Jouw (tand)arts kan ingaan op jouw vraag, maar is dat niet verplicht. Een voordeel dat je zeker krijgt, is de daling van je maximumfactuur met een basisbedrag van 100 euro. Het plafond dat je moet betalen is afhankelijk van je inkomen, maar daalt dus in elk geval met 100 euro (geïndexeerd 112,62 euro voor 2023) als jij het statuut chronische aandoening hebt.