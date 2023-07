De zomerperiode is voor heel wat bedrijven een rustige periode. Toch kan de rust ver te zoeken zijn wanneer je werknemers op vakantie zijn. Hoe bereid je de drukte of de kalmte van de zomervakantie het best voor?

Er is te veel werk

1. Goede afspraken maken goede vrienden

Neemt iedereen tijdens dezelfde periode verlof? Het is een gemakkelijk te vermijden scenario. Als werkgever ben je niet verplicht om op een bepaald moment vakantie toe te staan. Je maakt best afspraken zodat je medewerkers hun vakantiedagen spreiden. Eventueel kan je een beurtrol opstellen - en die misschien zelfs vastleggen in het arbeidsreglement - om ervoor te zorgen dat alles eerlijk verloopt.

2. Verdeling van de taken

Wanneer je medewerker met verlof is kan je aan een andere medewerker vragen om enkele taken over te nemen. Deze bijkomende taken moeten aanleunen bij de gebruikelijke jobinhoud van de medewerker die ze op zich zal nemen. Natuurlijk moeten deze extra taken uitgevoerd kunnen worden binnen de wekelijkse grens van jouw sector. Indien dat niet lukt, dan zullen overuren nodig zijn. Spreek af met jouw werknemers hoe ze deze eventuele overuren kunnen compenseren.

3. Tijdelijke werkkrachten

Er zijn verschillende mogelijkheden om piekperiodes aan te pakken. Al eens gedacht aan een jobstudent, een flexi-job-werknemer, een extra of een uitzendkracht? Je kan ook werknemers uit een andere organisatie tijdelijk tewerkstellen.

Als er echt een tekort aan werkkracht is op de werkvloer, dan kan je eventueel op deze tijdelijke werkkrachten beroep doen.

Er is te weinig werk

1. Sluit je onderneming wegens collectieve vakantie

Is er echt niets te doen in jouw bedrijf? Dan is het misschien beter om je onderneming gewoonweg te sluiten wegens collectieve vakantie. In principe beslist het paritair comité daarover. Maar als daar geen beslissing over vastligt voor het einde van het jaar voordien, dan kan je zelf een periode van collectieve vakantie vastleggen. Dit moet wel gebeuren in overleg met de syndicale afvaardiging of de ondernemingsraad. Als die er niet is, dan moet je dat samen met je werknemers vastleggen.

2. Geef je werknemers andere taken?

Wil je je werknemers andere taken geven? Wees daar toch voorzichtig mee. De andere taken moeten gelijkaardig zijn aan het gebruikelijke takenpakket. Als de taken van een andere aard zijn, dan wijzig je eigenlijk het arbeidscontract. Je kan je boekhouder dus niet tijdelijk de taken van een verkoper laten overnemen.

3. Laat je werknemers in een andere organisatie werken

Wanneer er te weinig werk is in jouw organisatie, dan kunnen je werknemers misschien wel een handje helpen in een andere organisatie als ze bereid zijn om van werkplek en werk aan te passen. Volgens onze recente bevraging zou 69% van de werkgevers dat zinvol vinden voor de groei en de ontwikkeling van de werknemer.

Organiseer de uurroosters in functie van piek- en dalperiodes Sommige sectoren laten je toe om je werknemers meer of minder uren per week te laten presteren. Denk maar aan de horecasector. Als dat ook een mogelijkheid is voor jou, dan kan je de uurroosters van je medewerkers zo organiseren dat ze in het hoogseizoen meer moeten werken dan in het laagseizoen. Een andere mogelijkheid is 'kleine flexibiliteit'. Concreet wil dat zeggen dat je per dag maximaal twee uur minder of meer mag werken dan op een normale werkdag, en vijf uur meer of minder op weekbasis.

Bron: Acerta

