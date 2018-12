Wat als BOB een ongeval heeft?

Assuralia (de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen) viert 15 jaar Bob campagnes. Het 'Bob-concept' bestaat al sinds 1995 en was een initiatief van Vias Instituut (het vroegere instituut voor verkeersveiligheid) en de Belgische brouwers. We kennen Bob als de sympathieke man/vrouw die zelf geen alcohol drinkt en zijn/haar vrienden veilig thuisbrengt. 'Bobben' werd zelfs een werkwoord. Deze eindejaarscampagne heeft als slogan "Bob = nul op" en wil daarmee de nadruk leggen op het feit dat wie aan het stuurt zit, geen alcohol mag drinken. Een efficiënte Bob-campagne gaat ook steeds gepaard met alcoholcontroles. Tot einde januari zijn die controles talrijk en op elk moment mogelijk. Vorig jaar werden meer dan 400.000 bestuurders onderworpen aan een pre-test of een blaastest. Van 11 tot 14 januari organiseren de politiediensten het zogenaamde 'weekend zonder alcohol achter het stuur'. Dan neemt de pakkans nog meer toe.

Wat riskeert Bob zelf?

Maar welke risico's neemt Bob zelf? Wat als hij/zij zelf een ongeval veroorzaakt? Zit hij aan het stuur van zijn eigen wagen, dan heeft hij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De materiële en lichamelijke schade aan slachtoffers (in zijn wagen of in andere betrokken voertuigen) worden gedekt door zijn BA autoverzekering. Maar zijn eigen lichamelijke schade wordt niet gedekt. Daarvoor kan hij (net als elke andere bestuurder) een bestuurdersverzekering nemen.

Maar stel dat Bob met de wagen van iemand anders rijdt. Dan checkt hij best eerst de verzekeringssituatie van het voertuig waarmee hij rijdt. Als bestuurder is hij immers aansprakelijk voor de schade die hij toebrengt aan de wagen waarmee hij rijdt. Ben je Bob en rijd je met de wagen van iemand anders, vraag dan zeker eerst of die omnium is verzekerd (dan is ook de eigen schade gedekt). Het moet dan wel over een 'volledige omnium' gaan en niet om een beperkte omnium. Het is ook mogelijk dat het verzekeringscontract van de wagen (die waarmee Bob rijdt of zijn eigen wagen) een 'Bob-garantie' heeft. Die garantie dekt de materiële schade die Bob veroorzaakt, als hij aansprakelijk is voor het ongeval. Ook de familiale verzekering van Bob zelf kan zo'n Bob-garantie hebben.

En wat als de wagen waarmee Bob rijdt helemaal niet verzekerd is? Sinds 2017 is de wet op dit punt veranderd. Rijd je als Bob met een onverzekerd voertuig van een vriend en veroorzaak je een ongeval, dan kan je niet meer aansprakelijk gesteld worden.De eigenaar moet erop toezien dat het voertuig verzekerd is.