Vandaag kan je je pensioen opkrikken door meer dagen te werken. Je kan ook nog vroeger met pensioen. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. En daar knelt voor SWT'ers het schoentje.

Met 65 op pensioen is vandaag de regel. Wat niet wil zeggen dat je dan ook een volledig pensioen krijgt uitgekeerd. Want voor je pensioenberekening bestaat er nog altijd zoiets als een volledige loopbaan. Vroeger werd die uitgedrukt in jaren, met 45/45sten als eenheid van loopbaan. Vandaag wordt er niet langer in jaren, maar in dagen geteld. En staan 14.040 gewerkte dagen gelijk aan een volledige loopbaan, lees een volledig pensioen. Haal je dat aantal dagen niet, dan krijg je een breukdeel van wat je volledige pensioenbedrag zou zijn.

...