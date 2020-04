Nu de Pensioenpunten voorlopig nog gesloten blijven door de coronamaatregelen, kan je met alle pensioenvragen terecht op mypension.be of op de gratis Pensioenlijn 1765. Ook je pensioen aanvragen kan voortaan via de Pensioenlijn.

De Pensioenpunten mogen dan wel dicht zijn, de Pensioendienst is dat niet! Het is dus zeker niet nodig om te wachten tot de Pensioenpunten weer open zijn om een pensioen of IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen) aan te vragen.

Dat kan net als voorheen online via pensioenaanvraag.beof mypension.be. Personen die geen toegang hebben tot digitale applicaties, zich er niet veilig bij voelen of extra ondersteuning nodig hebben, kunnen voortaan hiervoor ook terecht op het nummer 1765 (Bel 1765, kies Nederlands, en druk 3 en 1). Een pensioenexpert doorloopt dan samen met de aanvrager het hele proces.

