De coronapandemie heeft er niet toe geleid dat meer werknemers van job veranderen, zoals dat het geval was in de Verenigde Staten met het fenomeen van de 'great resignation'. Dat zegt uitzendbureau Randstad, dat een enquête uitvoerde bij 3.016 werknemers.

De studie gebeurde online in december 2021 door onderzoeksbureau Ikanos. Ze herhaalt een bevraging uit 2013. In de tussentijd voltrok zich de coronapandemie die, tenminste in de Verenigde Staten en in minder mate in Groot-Brittannië, leidde tot het fenomeen van de 'great resignation'. Een recordaantal werknemers zegde er zijn baan op en zocht ander werk.

Maar de studie van Randstad neemt dat fenomeen niet waar in België. "Vooralsnog is er in ons land geen sprake van 'the great resignation'", zegt Jan Denys, woordvoerder en arbeidsmarktdeskundige bij Randstad.

Wat de enquête wel vaststelt, is dat werknemers in de huidige arbeidsmarktsituatie, met een record aan openstaande betrekkingen, een groter vertrouwen hebben om een andere job te vinden, zowel intern als extern. Zo meent net niet de helft van de respondenten dat ze gemakkelijk intern een nieuwe job kunnen vinden. Zes op de tien denken dat ze dat gemakelijk extern kunnen.

Toch betekent dat niet dat de deelnemers aan de enquête er nu meer aan denken om hun bedrijf of organisatie te verlaten. Drie kwart heeft de intentie om de rest van de loopbaan bij de huidige werkgever te blijven, een cijfer dat quasi onveranderd is gebleven.

Wel krimpt de groep die absoluut zeker wil blijven naar minder dan 60 procent. Nog niet een op de tien wil uitdrukkelijk vertrekken. Vier op de tien respondenten zijn nu niet actief op zoek, maar staan wel open voor verandering.

"Of onze arbeidsmarkt meer in beweging komt in de nabije toekomst hangt vooral af van de mensen die aangeven open te staan voor verandering. Al leert het verleden ons dat intenties niet per se leiden tot gedrag", zegt Denys.

In dat opzicht is het in elk geval opvallend dat werknemers maar weinig gebruikmaken van loopbaanadvies en -begeleiding, zowel in het bedrijf als extern. Slechts een op de vijf heeft hierop ooit een beroep gedaan.

