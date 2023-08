De nieuwe staatsbon op een jaar neemt een vliegende start. Om 08.00 uur was al voor meer dan 66 miljoen euro ingeschreven.

Vanaf vandaag/donderdag kan worden ingeschreven op de nieuwe staatsbon, die netto 2,81 procent opbrengt. Dat kan bij de banken, maar ook rechtstreeks bij het Agentschap van de Schuld, dat de staatsbon uitgeeft.

De eerste inschrijvingen bij de dienst van de Grootboeken - dat is de dienst van de schatkist waar mensen rechtstreeks kunnen intekenen - gebeurden al een minuut na middernacht, vertelt Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld.

Donderdagochtend tegen 08.00 uur waren er al 1.582 inschrijvingen voor een bedrag van 66.400.000 euro. "Een vlotte start", aldus de topman van het Agentschap van de Schuld.

Voor alle duidelijkheid: dat is het bedrag dat is ingetekend bij de Grootboeken, dus nog niet bij de banken.

Met de staatsbon hoopt de regering de banken ertoe aan te zetten de rente op de spaarboekjes op te trekken. Enkele banken hebben dit reeds gedaan.

