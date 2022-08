Vanaf eind 2022 biedt Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns (CD&V) alle kmo's een gratis waterscan of -audit aan en een stappenplan met waterbesparende maatregelen. Dat heeft zijn kabinet dinsdag bekendgemaakt in een persbericht.

Grote bedrijven zijn momenteel al verplicht om zo'n waterscan uit te voeren. Tegen eind dit jaar kunnen echter alle kmo's die jaarlijks minstens 500 kubieke meter (m3) water verbruiken er gratis gebruik van maken. Een deskundige van een studiebureau zal dan langskomen bij de onderneming om een zicht te krijgen op de waterhuishouding. Een drietal weken later zal de onderneming een rapport ontvangen met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen.

Daarnaast worden een tweede reeks waterbesparende investeringen gesteund van de "Blue Deal", waarmee de Vlaamse regering de strijd tegen de droogte aangaat. "Het gaat bijvoorbeeld om acties om het waterverbruik te verminderen via innovatieve technologieën, regenwater te bufferen of water te hergebruiken via zuivering", legt minister Brouns uit.

Potentieel van waterbesparing

Via de Blue Deal worden tot nu toe twaalf projecten gesteund met ruim 200.000 euro aan subsidies. Via die projecten kan ongeveer 8.500 kubieke meter water bespaard worden per jaar. Dat is voorlopig een mager beestje, daarom kijkt Brouns ook verder.

"We merken dat er nog heel wat potentieel aanwezig is bij de Vlaamse bedrijven en kmo's, die het met de hoge energieprijzen al niet makkelijk hebben. Waterbesparing staat daarom niet altijd bovenaan hun prioriteitenlijst. Daarom willen we met de waterscans hen laagdrempelig inzichten geven in het potentieel van waterbesparing in hun bedrijf. Dat is niet enkel goed voor het milieu maar ook voor hun financieel rendement."

