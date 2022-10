Vlaamse bedrijven die in acute liquiditeitsnood verkeren, kunnen vanaf vandaag een beroep doen op de uitgebreide overbruggingslening - een vorm van lenen aan een goedkoop tarief. Het gaat om een van de maatregelen uit de Septemberverklaring om de forse energiekosten op te vangen.

De overbruggingslening is al sinds februari beschikbaar bij het Vlaams agentschap VLAIO. Het gaat om leningen aan 1,5 procent interest waarmee een kleine onderneming (minder dan 50 werknemers) tot 200.000 euro kan ontlenen. Voor middelgrote ondernemingen (50 à 250 werknemers) gaat het om maximaal 400.000 euro. Voor leningen tot 50.000 euro geldt een looptijd van 24 maanden en voor bedragen daarboven is dat 36 maanden. De eerste 12 maanden moeten er geen aflossingen gebeuren.

De maatregel werd volgens minister Brouns veelvuldig benut door ondernemers uit alle sectoren en kon op zeer positieve feedback rekenen. Zo werd de maatregel eerst gebruikt onder de Tijdelijke Kaderregeling Covid-19, waarin tot 15 juni 2022 aanvragen konden ingediend worden. Daaruit volgden 1.015 goedgekeurde dossiers voor een totaal bedrag van 100 miljoen euro. Sinds 1 augustus loopt ook de overbruggingslening binnen het kader van maatregelen rond Oekraïne. Binnen dit kader is voor 14 miljoen euro aan leningen goedgekeurd.

De maatregel krijgt nu een vervolgstuk en het maximaal ontleenbare bedrag voor kmo's gaat omhoog naar 750.000 euro. Daarbij verdwijnt het onderscheid tussen kleine en middelgrote ondernemingen, die beiden tot 750.000 euro zullen kunnen ontlenen. Voorwaarde daarbij is dat er voldoende terugbetalingscapaciteit bestaat en dat het ontleende bedrag niet hoger is dan 15 procent van de gemiddelde jaaromzet van de voorbije drie jaar.

