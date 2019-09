Vlaams Ombudsman lanceert oproep voor slooppremie

Vlaams Ombudsman Bart Weekers roept de Vlaming op om na te gaan of hij/zij in aanmerking komt voor de sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro van de Vlaamse overheid. Met de deadline van 30 september in zicht zijn er nog maar 1.472 aanvragen binnen, terwijl er ruimte is voor 2.000 premies.

© Getty Images/Johner RF

Met de sloop- en heropbouwkorting van 7.500 euro wil de Vlaamse regering vervangbouw stimuleren buiten de 13 kernsteden, waar je voor sloop en heropbouw aanspraak kan maken op 6 procent btw. Met een totaalbudget van 15 miljoen euro wilde Vlaams minister van Energie duurzame vervangbouw stimuleren bij 2.000 Vlaamse bouwers. Hoewel de regering de aanvraagprocedure voor de premie heeft versoepeld, zijn er volgens Vlaams Ombudsman Bart Weekers tot op vandaag maar 1.472 aanvragen binnen. Maar stilaan nadert de deadline van 30 september. Daarom roept ombudsman Weekers de Vlaming op "zeker na te gaan of men in aanmerking komt". Aanmelden kan via de website energiesparen.be/slooppremie.