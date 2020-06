Vandaag kan je een nieuwe gasverwarmingsketel ook huren in plaats van hem te kopen. Maar is dat een goede deal?

Je verwarmingsketel is verouderd en verbruikt volgens de huidige normen te veel energie. Je denkt eraan om hem te vervangen, maar een nieuwe condensatieketel kost algauw 3.500 tot 6.000 euro. Heb je geen zin om je spaargeld aan te wenden voor deze investering, dan kan je ook overwegen om een ketel te huren. Verwarmingsinstallateurs zoals Dauvister, Poelaert en Leonard - dochterondernemingen van energiegroep Luminus - bieden dit product aan. Je tekent een contract voor een periode van 10 jaar en betaalt een maandelijkse huur van 54,50 euro, inclusief 6% btw. Inbegrepen in deze prijs is de nieuwe gascondensatieketel - Junkers of Vaillant -, het tweejaarlijkse onderhoud (ter waarde van ongeveer 150 euro) en alle herstellingen in geval van schade, de kost van de onderdelen en de werkuren inbegrepen. Ook het bedrijf Covico uit Oostende werkt met een dergelijk huurtoestel van het merk Bulex, het leasecontract loopt 9 jaar en de maandelijkse huurprijs start bij 39 euro. Maar hoe zit dat op het einde van het contract? Dan is de ketel voor de eigenaar van de woning. Maar je kan ook, zonder verplichting, een nieuw contract tekenen voor het plaatsen van een ketel van de nieuwste generatie. Het lijkt een aantrekkelijk aanbod, maar met die maandelijkse huur van 54,50 euro over 120 maanden kom je wel bij een totaal bedrag van 6.540 euro uit. Daar krijg je wel gemoedsrust bovenop, want het gaat hier om een all-in contract. Tegelijk kan je ook je budget beter beheren en hoef je je spaargeld niet aan te spreken. Bovendien gaat het hier technisch gezien niet om een krediet, waardoor het niet wordt geregistreerd bij de Centrale voor kredieten, wat meer ruimte laat voor andere investeringen. Ook interessant: je bent helemaal niet verplicht om je gas bij een bepaalde leverancier af te nemen. Maar kijk uit, want niet alle kosten zijn in de maandelijkse huur inbegrepen. Stel dat je je oude mazoutketel wil vervangen door een nieuwe gasketel met huurcontract, weet dan dat de installateurs die zo'n huurcontract aanbieden aansluitingskosten zullen aanrekenen voor de koperen leidingen, de afvoer, eventueel een flexibele buis in de schoorsteen én de werkuren. Ze zijn daar ook heel transparant over. Die extra kosten schommelen al gauw tussen 1.000 en 2.500 euro. Een eenmalig bedrag dat dus niet in de huurprijs verrekend is. Die aansluiting staat wel los van de installatie van een nieuwe gasmeter door de netbeheerder, wat voor nieuwe klanten meestal gratis is, als de straat op het net is aangesloten. De globale factuur van deze noodzakelijke aansluitingskosten valt duur uit, maar weet dat je die som kan drukken omdat de netbeheerders hiervoor een premie aanbieden. Elke klant die overstapt op gas geniet van deze premie, die varieert van 400 tot 900 euro, afhankelijk van de regio waar je woont. Verder moet je ook de onderhoudskosten (4 x 150 euro op 10 jaar) die in de huur zijn inbegrepen in mindering brengen. En uiteraard ook de energie die je met een nieuwe ketel bespaart. Een nieuwe condensatieketel verbruikt in het gunstigste geval tot 30% minder. Wat moet je onthouden? Hoewel deze formule financieel niet zo interessant is, zorgt ze wel voor gemoedsrust. Ze stelt je ook in staat om zonder enige investering en krediet een nieuwe verwarmingsketel aan te schaffen.