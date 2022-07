Ongeveer 38.000 Belgen hebben in juni hun papieren belastingaangifte met vertraging opgestuurd gekregen door problemen bij de federale overheidsdienst Financiën. Hun deadline volgt stipt een maand na ontvangst van de aangifte. Dat bevestigt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën.

Door een fout bij de FOD Financiën liep de verzending van enkele duizenden papieren belastingaangiftes in juni vertraging op. Zij kregen daarom uitstel en moesten de aangifte niet op 30 juni terugsturen, maar pas een maand nadat ze de aangifte ontvangen hadden. "De datum waarop die personen een aangifte kregen, staat bij ons sowieso geregistreerd", laat de woordvoerder weten. Daarboven waren er 20.000 mensen die "om de een of andere reden geen papieren aangifte kregen", aldus Adyns.

Niet iedereen krijgt weliswaar automatisch een papieren versie opgestuurd. Wie vorig jaar tax-on-web gebruikte, de eBox activeerde of de aangifte via een mandataris indiende, kreeg dit jaar geen papieren versie opgestuurd. Afgelopen vrijdagavond verliep de deadline voor wie de online belastingaangifte invult via tax-on-web. Voor wie de aangifte via een accountant of belastingadviseur indient, ligt de deadline op 30 september.

