Veel mensen die hun huis willen verkopen en een asbestattest moeten aanvragen, zullen dat attest pas na nieuwjaar ontvangen en dan pas hun woning kunnen verkopen. De vertraging van de asbestattesten maakt veel oude woningen tot na nieuwjaar dus onverkoopbaar. Dat meldt de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) Vlaanderen in een open brief aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Wie een woning verkoopt die gebouwd werd voor het jaar 2001, is vanaf 23 november verplicht een asbestattest ter beschikking te stellen van de kopers. Dat moet ervoor zorgen dat kopers beter geïnformeerd zijn over de noodzakelijke verwijderingswerken en het aanwezige asbest. De OVAM maakte dinsdag bekend dat ze sinds 15 september al 783 asbestattesten heeft afgeleverd.

Maar sectororganisatie CIB Vlaanderen trekt woensdag aan de alarmbel. "De erkenning en certificering van asbestdeskundigen verloopt te traag. Er zijn op dit ogenblik te weinig deskundigen om de inventarisatie en attestatie binnen een redelijk tijdsbestek uit te voeren. De planning bij de deskundigen zit overvol. Wie nu een deskundige inschakelt voor een asbestattest, moet al tot eind januari wachten voor een plaatsbezoek", luidt het.

Ook Dewaele Vastgoedgroep sluit zich daarbij aan. "We zien dat veel verkopers die nu zo'n attest aanvragen, pas na nieuwjaar hun certificaat zullen ontvangen en dus ook dan pas hun woning kunnen verkopen", zegt voorzitter Filip Dewaele. "Ook al vinden ze voordien een overeenkomst met een mogelijke koper: hun compromis is niks waard als dat vanaf 23 november ondertekend wordt zonder dat er een asbestattest voorligt. Dat creëert heel wat onzekerheid, zowel voor de koper, de verkoper als de makelaar."

In een reactie zegt OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) de ongerustheid te begrijpen, maar ze nuanceert ook. Volgens de maatschappij hebben heel wat verkopers en hun makelaar tot kort voor de deadline gewacht om een asbestdeskundige te contacteren, waardoor er nu inderdaad "volle agenda's en langere wachttijden zijn bij een aantal deskundigen", aldus OVAM-woordvoerder Jan Verheyen. Maar niet bij allemaal, benadrukt OVAM, andere deskundigen hebben wel nog ruimte. "Tijdig, verschillende deskundigen contacteren is dus de boodschap."

De OVAM-woordvoerder wijst er nog op dat de groep met asbestdeskundigen voortdurend aangroeit. Momenteel zijn er 251 asbestdeskundigen gecertifieerd. "Zij zouden in theorie 500 tot 1.000 asbestinventarisaties per dag aankunnen indien ze dit voltijds doen. Dat is een stevige basis.", klinkt het.

