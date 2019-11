Handelaars zullen vanaf 1 december cashbetalingen moeten afronden naar het dichtstbijzijnde getal van 5 cent. Sedert 2014 kregen handelaars de mogelijkheid om de bedragen bij cashbetalingen af te ronden naar het dichtstbijzijnde bedrag van 5 eurocent. Maar het aantal winkels dat afrondde, bleef beperkt.

Cashbetalingen worden vanaf 1 december verplicht afgerond. Voor betalingen met de bankkaart is de afronding een vrijwillige keuze van de handelaars.

Het is wel zo dat consumenten stukjes van 1 of 2 eurocent mogen blijven gebruiken voor hun betalingen, en de handelaar mag ze verder gebruiken als wisselgeld. Verwacht wordt dat door de afronding er veel minder stukjes in omloop zullen zijn.

De voorbije weken liepen er al informatiecampagnes, zowel bij handelaars als bij de consument. Op de site van de FOD Economie is een gids te vinden met uitleg over de regels die van toepassing zijn bij afronding.

Naar aanleiding van die afronding verzamelen Kom op tegen Kanker en tv-zender één nog tot 13 december voor de laatste keer "ros geld" tegen kanker.