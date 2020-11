Vanaf 1 januari 2021 tot eind 2022 zal er in heel België gesloopt en heropgebouwd kunnen worden aan 6% btw, in plaats van 21%.

Vandaag is het kopen/verkopen of huren/verhuren weer wat moeilijker geworden. Mensen die een woning willen huren, of kopen mogen de woning enkel bezoeken als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig is. De makelaar en de verkopers, of verhuurders, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn. Deze maatregel zal allicht opnieuw een invloed hebben op de vastgoedmarkt.

Maar na een sterke daling als gevolg van de coronacrisis in het tweede kwartaal, leefde de vastgoedmarkt in het derde kwartaal terug op, aldus de Vastgoedbarometer van het notariaat. Toen werden dus terug meer huizen gekocht en verkocht. Daar zijn ongetwijfeld tal van huizen bij die gerenoveerd zullen worden. Of afgebroken en heropgebouwd? Renoveren of slopen en heropbouwen, het is vaak een dunne lijn...En het gaf in het verleden veel aanleiding tot discussie. Zo was er vaak sprake van "het overgebleven muurtje" als bewijs dat het om een renovatie van een woning ging en niet om een nieuwbouwwoning. Het verschil is financieel dan ook erg groot. Nieuwbouwwoningen vallen onder een btw-tarief van 21%, voor een renovatie geldt een btw-tarief van 6%. Er is ook geen duidelijke regel hoeveel muren van de oude woning er precies recht moeten blijven staan om nog van een renovatie te kunnen spreken...

Slechts in 32 stedelijke gebieden mag er vandaag gesloopt en heropgebouwd worden aan 6%. Vanaf 1 januari 2021 komt daar verandering in en zal dat overal in het land aan 6% btw kunnen , al is deze federale maatregel tijdelijk, tot eind 2022. En er gelden buiten de stedelijke gebieden ook voorwaarden om van het 6% tarief te genieten.

Je enige eigen woning

Wil je van het 6% tarief genieten voor je 'vernieuwbouwwoning', dan moet het gaan om je enige eigen woning. Het huis of appartement waarin je woont dus, niet je tweede (of ander) verblijf . Je mag ook geen ander huis of appartement hebben, tenzij je een andere woning geërfd hebt (vruchtgebruik, naakte eigendom of mede-eigenaar). En je moet minstens 5 jaar in dit huis of appartement wonen. Verhuis je vroeger, dan moet je een stuk terugbetalen.

Niet te groot

De oppervlakte van je vernieuwbouwwoning mag nog maximaal 200 m² bedragen als het gaat om een huis en maximaal 100 m² in het geval van een appartement.

Kosten architect blijven dezelfde

Hou er rekening mee dat het verlaagde tarief van 6% btw enkel geldt voor de afbraak- en opbouwwerken zelf. Op de bijdrage van je architect, ingenieur of veiligheidscoördinator betaal je nog steeds 21% btw.

