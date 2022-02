De prijs van bouwmaterialen schiet de hoogte in. De loonkosten rijzen de pan uit. De krediettarieven stijgen. Drie onweerlegbare feiten. Feiten met voelbare gevolgen voor wie (ver-)bouwplannen heeft.

"Eind vorig jaar dachten we dat de zwaarste periode van prijsverhogingen achter ons lag, maar dat is blijkbaar niet het geval", betreurt Niko Demeester, hoofd van de Confederatie Bouw, die de belangen verdedigt van meer dan 16.000 bedrijven in de sector. En die Confederatie heeft net twee persberichten de wereld ingestuurd die enig (ver-)bouwer het koude zweet zullen doen uitbreken. Welk nieuws brachten ze?

Eerste tegenvaller: de prijs van de materialen

Het eerste bericht betreft de stijging van de materiaalprijs. Volgens de bouwbedrijven zijn deze in januari met 15 en 25% gestegen ten opzichte van november 2020. De bedrijven merken vooral een stijging van de prijzen van isolatiematerialen (waarvan de levertijden aanzienlijk zijn verlengd). Bedrijven uit deze sector hadden verwacht dat de prijzen zouden stabiliseren. Helaas is dat niet het geval.

In vergelijking met het vorige ondernemersonderzoek, uitgevoerd in november 2021, zijn de prijzen van bijna alle bouwmaterialen gestegen. Zes op de 10 bouwbedrijven hebben sinds november 2020 prijsstijgingen van meer dan 15% gezien. En een op de vier bedrijven ziet prijsstijgingen van 25% of meer. Dat levert volgens de Confederatie een probleem op: "aanhoudende prijsstijgingen beginnen steeds zwaarder te wegen op de liquiditeit van bouwbedrijven: 8% kreeg in januari 2022 te maken met grote liquiditeitsproblemen, tegenover 5% in november 2021. En de nabije toekomst ziet er niet roodkleurig uit nu de inflatie het hoogste niveau in bijna 40 jaar heeft bereikt!

Tweede tegenvaller: de loonkosten

De lonen in de bouw stegen in 2020 en 2021 met 3,51%, blijkt uit een enquête van SD Worx. En in 2021 en 2022 zal de totale indexatie uitkomen op 7%. Merken we daarbij op dat de lonen in de bouw al 10% hoger zijn dan het gemiddelde voor de economie. De krapte op de arbeidsmarkt in de sector zal daar zeker niets aan veranderen. Integendeel.

Derde tegenvaller: de intresten stijgen

Naast de stijging van materiaal- en loonkosten voorspellen economen een stijging van de vaste rente in de loop van 2022. Die zal zeker niet zo hoog zijn als de inflatie, maar zal/moet toch resulteren in een stijging van de hypotheekrente met 0,5%, in eerste instantie. De stijging van de hypotheekrente zal zich geleidelijk aan doorzetten.

Besluit

Voorlopig zijn volgens de Confederatie Bouw nog niet alle prijsstijgingen doorgerekend op de eindfactuur van de klant. "In 54% van de gevallen is het het bouwbedrijf dat de prijsstijging van de bouwmaterialen draagt, de klant in 41% van de gevallen (vaker gedeeltelijk). Maar het lijdt geen twijfel dat de rekening voor de verhoging van materialen (tot 25%) en lonen (7%) uiteindelijk aan de eindklant zal worden voorgelegd. En hij zal ook meer moeten betalen voor zijn krediet.

