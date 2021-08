Wie aan de slag gaat als ondernemer hoeft zich niet meer fysiek te verplaatsen naar een notariskantoor. De oprichtingsakte kan op afstand worden getekend via videoconferentie. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zette hiervoor eind maart de bakens uit met een wetswijziging die is ingegaan vanaf 1 augustus.

Ondernemer worden is een grote stap, zeker wanneer je daarbij een vennootschap wenst op te richten. Het is tijdrovend om alle paperassen snel in orde te krijgen. Zo moest je tot voor kort nog steeds fysiek langsgaan bij de notaris om je handtekening te zetten onder de authentieke akte die nodig is om een vennootschap te kunnen oprichten.

Vennootschap digitaal oprichten

Vice-eersteminister en minister van Justitie introduceerde daarom eind maart een wetsontwerp tot wijziging van het wetboek vennootschappen en verenigingen en van de wet 16 maart 1803 op het notarisambt.

Deze wetswijziging zorgt ervoor dat je je vanaf 1 augustus niet meer fysiek hoeft te verplaatsen naar een notariskantoor voor de oprichting van een vennootschap. Het verlijden van de authentieke akte kan nu via elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris. Dit geldt voor alle rechtspersonen. Deze digitalisering kost de ondernemer niets extra.

StartMyBusiness

Om het de ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken, ontwikkelde de Federatie van het Notariaat (Fednot) het platform https://startmybusiness.be/ waar je voortaan je bedrijf gemakkelijk online kan oprichten. Dit is een stap vooruit voor ondernemers. Zeker wanneer ze uit de startblokken schieten, willen ze snel tewerkgaan. StartMyBusiness maakt dat nu mogelijk.

Inloggen kan via je eID of via de app itsme. Via het platform kan je de gegevens invullen die de notaris en zijn medewerkers nodig hebben om de oprichtingsakte op te stellen.

StartMyBusiness bevat ook informatie over de juridische aspecten van ondernemen. Voor bijkomende uitleg kunnen ondernemers uiteraard terecht bij hun notaris.

Advies van de notaris blijft cruciaal

De inhoudelijke vereisten voor het verlijden van een authentieke akte - ingevoerd door het wetboek vennootschappen en verenigingen - wijzigen niet. De aanwezigheid van de notaris als onafhankelijk tussenpersoon is nog steeds vereist, want die blijft immers de best geplaatste persoon om oprichters te helpen bij het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm en het opstellen van de juiste statutaire bepalingen.

Want in al dat enthousiasme kan het gebeuren dat een startende ondernemer een aantal niet onbelangrijke zaken over het hoofd heeft gezien. Bijvoorbeeld: zijn er kinderen die ook in het bedrijf actief zullen zijn, hoe kan je je gezin het best beschermen tegen mogelijke schuldeisers, wat dient er te gebeuren bij overlijden, enz. Het zijn allemaal vragen waarvoor de notarissen uiteraard beschikbaar blijven om de ondernemer te adviseren.

