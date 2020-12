Iedereen die na 1 januari een nieuwe matras of topper koopt zal daarop een milieubijdrage moeten betalen.

Vanaf 1 januari 2021 betaal je bij de aankoop van een nieuwe matras een milieubijdrage. Deze milieubijdrage dient om de inzamelings-, ontmantelings- en verwerkingskosten van de afgedankte matrassen te financieren en is tevens bestemd voor onderzoek en ontwikkeling naar ecodesign van nieuwe matrassen. Daar staat tegenover dat je met een oude matras gratis terecht kunt in het recyclagepark.

De door de consument te betalen milieubijdrage wordt bepaald op basis van het type en de grootte van de matras.

Verkopers zijn niet verplicht om deze bijdrage apart te vermelden op de factuur of het kasticket, maar het mag wel. De wet bepaalt echter dat de consument bij aankoop van de matras duidelijk moet worden geïnformeerd over de totale prijs van het product, met inbegrip van de milieubijdrage. Dit kan via andere communicatiemiddelen (bv. affiches, prijsetiketten in de winkel, vermelding in reclamefolders...).

Sommige verkopers van matrassen aanvaarden gratis je oude matras wanneer je bij hen een nieuwe aankoopt. Wanneer ze matrassen bij jou thuis komen ophalen kunnen ze wel een vergoeding aanrekenen voor de retourservice. Een lijst van winkels die vrijwillig oude matrassen inzamelen bij aankoop van een nieuwe zal je weldra kunnen terugvinden op www.valumat.be.

Verkopers van matrassen zijn verplicht een beroep te doen op een geregistreerde inzamelaar om de oude matrassen op te halen en te laten verwerken. Dit biedt een garantie op een maximale recyclage en minimale milieu-impact.

De verkopers van matrassen die geen oude matrassen inzamelen, zijn wettelijk verplicht om de consumenten te informeren waar zij met hun oude matrassen terecht kunnen.

