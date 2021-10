Elk jaar geven we de inkomsten aan die we het vorig kalenderjaar verdiend hebben. Sommige uitgaven leveren een belastingvermindering op. Een uitgave of investering vandaag, kan jou volgend jaar een extraatje bezorgen.

Een uitgave in het inkomstenjaar (het jaar voor het lopend jaar) kan jou een voordeel geven in het aanslagjaar (het lopend jaar). Een aantal fiscaal voordelige uitgaven gaan al jaren mee. Denken we aan pensioensparen (waarbij je in 2021 kan kiezen of je maximaal 990 euro stort of 1.270 euro en daar resp. een belastingvermindering van 30% of 25% voor krijgt), premies van een levensverzekering (30% belastingvermindering op een maximaal bedrag van 2.350 euro), giften van minstens 40 euro (leveren een belastingvermindering op van 45% - enkel de giften in coronajaar 2020 leveren een vermindering van 60% op),...

Aftrek of vermindering?

Bij een fiscale aftrek trek je een bepaald bedrag af van je belastbaar inkomen. Zo verklein je jouw belastbaar inkomen en betaal je uiteindelijk minder belastingen. Bij een belastingvermindering breng je een bedrag in mindering van de belastingen die je moet betalen. De belastingvermindering komt dus na de belastingaftrek. Maar wat als je geen, of weinig belastingen betaalt? In dat geval kom je soms in aanmerking voor een belastingkrediet, waarbij je dan geld terugkrijgt van de fiscus. Bij dienstencheques bijvoorbeeld, wordt de belastingvermindering omgezet in een belastingkrediet.

Komen en gaan

Via het fiscale voordeel worden uitgaven door de overheid gestimuleerd. Belastingverminderingen worden stopgezet en er komen nieuwe bij. Denken we aan de belastingvermindering voor de premie van een rechtsbijstandsverzekering, die in voege trad vanaf inkomstenjaar 2019.

Zo werden ook uitgaven voor energiebesparende maatregelen een aantal jaren gestimuleerd. Sinds aanslagjaar 2014 schieten enkel de uitgaven voor dakisolatie over, maar ook die aftrek werd geschrapt in Vlaanderen en Brussel. Enkel wie zijn dak isoleert en in Wallonië woont kan van die uitgave in 2021 nog een stuk recupereren in 2022.

Een aankoop van een elektrische auto zal je geen fiscaal voordeel opleveren. Maar als je tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 kiest voor de aankoop en plaatsing van laadpaal thuis (maximaal 1.500 euro), krijg je een belastingvermindering van 45%, die in 2023 daalt tot 30% en tot 15% in 2024. En koop je een elektrische vierwieler (voor minstens2 personen), driewieler of een elektrische motorfiets, dan kan je volgend jaar ook een stuk van je uitgave recupereren.

