Het aantal klachten over uitzendbureaus is in tien jaar tijd met 145 procent gestegen. Vorig jaar kreeg de christelijke vakbond ACV 1.926 klachten binnen, tegenover "slechts" 796 in 2009. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg maandag.

Als we ervan uitgaan dat zo'n 260 dagen per jaar wordt gewerkt, zijn dat meer dan zeven klachten per werkdag. "Dat is dan nog een onderschatting, want het gaat alleen om klachten van onze leden", zegt Eva Van Laere van de ACV-studiedienst.

Veruit de meeste geschillen gaan over het niet correct uitbetalen van het loon. Discussies over het aantal gepresteerde uren, het uitbetalen van premies, maar evengoed geschillen over maaltijd- of ecocheques, verplaatsingsvergoedingen en het uitbetalen van wettelijke feestdagen zijn goed voor driekwart van alle geregistreerde klachten, luidt het.

Herwig Muyldermans van sectorfederatie Federgon wijt het toenemende aantal klachten vooral aan de groei van de uitzendsector. "Die stijgt nu eenmaal met 5 à 6 procent per jaar."

Het grootste aantal klachten kreeg ACV naar binnen over Accent, gevolgd door Randstad, Start People en Synergie. "Maar je moet dat natuurlijk bekijken op basis van hun marktaandeel: hoe meer uitzendkrachten een bedrijf uitstuurt, hoe groter de kans op klachten", vervolgt Van Laere. En dan blijkt dat je als interim bij Accent het meeste risico loopt op problemen en bij Randstad het minste.