Tweehonderdduizend Belgen krijgen waarschuwing van de fiscus in de bus

Ruim 200.000 Belgen krijgen de komende dagen een brief in de bus van de federale overheidsdienst Financiën. De fiscus waarschuwt hen dat ze vorig jaar hebben nagelaten een rekening in het buitenland aan te geven.

© Getty Images/EyeEm