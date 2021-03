Het product dat je kocht gaat stuk of werkt niet naar behoren. De Europese wetgeving geeft je in principe twee jaar het recht de verkoper hierover aan te spreken.

Toen je het product terugbracht naar de winkel, gebruikte de verkoper als excuus dat je ook de doos had moeten meebrengen? Een argument dat nochtans geen steek houdt. En de garantie geldt evenzeer voor afgeprijsde producten. Maar wat als de verkoper je in plaats van een herstelling, vervanging of terugbetaling een tegoedbon aanbiedt? Ook hier is de wet duidelijk: je bent niet verplicht om een waardebon die je in de winkel kan besteden te aanvaarden als jou dat niet zint. Weet ook dat wanneer een toestel binnen moet voor herstelling, de garantieperiode wordt opgeschort zolang de reparatie duurt. Kreeg je te horen dat je maar één jaar fabrieksgarantie hebt? Ook dat argument raakt kant nog wal. "De verkoper moet zich aan de wettelijke garantie van twee jaar houden, die hem verplicht het defecte product binnen een redelijke termijn en zonder kosten te herstellen, om te ruilen of zelfs terug te betalen", verduidelijkt het Europees Consumentencentrum België. "De verkoper kan je niet zomaar doorverwijzen naar de fabrikant. Die laatste is wel vrij om een eigen garantie aan te bieden, maar de klant heeft altijd het recht om de tussenkomst van de verkoper te eisen, op grond van de wettelijke garantie." Ook als je een tweedehandsproduct koopt - een auto of een koelkast - voorziet de wet een waarborg van twee jaar. Maar volgens de FOD Economie kan de verkoper die garantie beperken tot één jaar, op voorwaarde dat hij dat duidelijk aangeeft op het moment van de verkoop. En nog volgens de FOD mag een verkoper geen kosten aanrekenen voor de herstelling, zoals bijvoorbeeld voor een schatting of transport. Maar als de verkoper kan aantonen dat het probleem het gevolg is van een foutief gebruik door de klant, dan heeft hij het recht om de waarborg niet toe te passen. De garantie van twee jaar kent dus wel beperkingen. Stel: je smartphone gaat stuk en de verkoper weigert hem te herstellen met als argument dat het toestel aan vocht werd blootgesteld. Doet het probleem zich binnen de zes maanden na aankoop voor, dan speelt de garantie in jouw voordeel. Zijn er al zes maanden verstreken en houdt de verkoper jou verantwoordelijk, dan moet jij bewijzen dat de oxidatie te wijten is aan een gebrek en niet aan incorrect gebruik. En dan is het sop vaak de kool niet waard, want expertisekosten lopen heel snel hoog op. Wat kan je doen als je meent dat je consumentenrechten zijn geschonden? In het januarinummer van Budget & Recht van Test-Aankoop luidt de tip: dreig ermee klacht in te dienen bij de economische inspectie of doe het desnoods effectief via meldpunt.belgie.be. Heb je je product in een andere EU-lidstaat of via een Europese site aangekocht, contacteer dan het ECC België - eccbelgie.be -, want je con- sumentenrechten stoppen niet aan de Belgische grens. Voor koopwaar van buiten de Europese Unie is de kans dat je de garantie kan doen gelden echter miniem. Hou daarmee rekening als je een product in China bestelt.