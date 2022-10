Sinds deze zomer kunnen eigenaren van een zonnepaneelinstallatie die uitvalt bij erg zonnig weer doordat het net overbelast wordt, daar een compensatiepremie voor aanvragen. Dat gebeurde tot nog toe 454 keer, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Chris Janssens opvroeg bij Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Bij felle zonneschijn kunnen omvormers van zonnepaneelinstallaties uitvallen omdat het net de overtollige productie op bepaalde plaatsen niet meer kan slikken. Zeker in de provincie Limburg is dat geregeld een probleem. Netbeheerder Fluvius ontving er vorig jaar meer dan 2.500 klachten over. Dit jaar waren het er tot eind augustus al 1.850, waarvan een derde uit Limburg. Bij meer dan 1.500 gevallen lag het probleem effectief bij de overspanning op het net. In totaal telt Vlaanderen ongeveer 650.000 zonnepaneelinstallaties, dus in verhouding blijft het aantal klachten wel beperkt.

Sinds de zomer kunnen mensen een compensatiepremie aanvragen bij Fluvius. De netbeheerder heeft 90 dagen om het probleem op te lossen. Lukt dat niet, dan heeft de eigenaar recht op een compensatiepremie van 7,5 euro per kVA omvormervermogen. De premie wordt jaarlijks ten laatste tegen 30 november uitbetaald. Klanten die nog recht hebben op groenestroomcertificaten, krijgen een extra compensatie.

Volgens Janssens blijkt uit de cijfers dat de mensen de weg naar de premie onvoldoende kennen. Hij wijst naar het beperkte bedrag van 7,5 euro per kVA per jaar, dat met een gemiddelde installatie tussen de 4 en de 6 kVA neerkomt op een bedrag tussen de 30 en de 45 euro. Bovendien heeft Fluvius 90 dagen de tijd om de problemen op te lossen alvorens er compensatie moet worden uitbetaald. Veel te lang, zegt Janssens.

De politicus vraagt dat Fluvius zo snel mogelijk de aangekondigde investeringen in het elektriciteitsnet doorvoert. "Mensen met zonnepanelen werden al eens bedot door de Vlaamse regering door het wegvallen van de terugdraaiende teller. Wij verwachten van de minister dat ze bij Fluvius aandringt op een prioritaire behandeling van het probleem van de uitvallende omvormers", zegt hij.

Meer info over de compensatie en hoe je die kan aanvragen, vind je hier.

