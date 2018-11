Tot de tanden verzekerd

Een implantaat of een kroon kost algauw 1.600 euro. Terwijl je daar via de ziekteverzekering maar zo'n 50 euro van terugtrekt. Tandzorg is duur, zoveel is duidelijk. Eén Belg op de drie overweegt trouwens om het bezoek aan de tandarts om financiële redenen uit te stellen, zo blijkt uit de meest recente barometer van DKV, de enige privéverzekeraar die zijn klanten een dekking tandzorg aanbiedt. Verder kan je enkel bij je ziekenfonds terecht.

