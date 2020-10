De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten FSMA stelde een top 3 op van de consumentenmeldingen die het in de eerste helft van dit jaar ontving. Miljoenen die in rook opgaan. Een vorm van fraude die gestaag toeneemt. Waarbij misbruik wordt gemaakt van bekende mensen zoals Gert Verhulst die worden opgevoerd in nepadvertenties op sociale media. Wees waakzaam en leer hoe je deze fraude herkent!

71,54% van alle fraudemeldingen die de FSMA ontving, hadden betrekking op 3 frauduleuze praktijken: frauduleuze online-tradingplatformen (27,87%), valse kredietaanbiedingen (17,29%) en frauduleuze aanbiedingen voor vermogensbeheer en alternatieve beleggingen (26,38%). Deze 3 fraudesoorten kenden een sterke groei ten opzichte van de eerste helft van 2019. Daarom lanceerde de FSMA op Facebook recent een digitale campagne tegen beleggingsfraude en de test: 'word ik opgelicht?'.

1. Frauduleuze online tradingplatformen

Bepaalde frauduleuze platformen stellen beleggingen voor in binaire opties, forex-producten, CFD's of cryptomunten. Ze proberen hun slachtoffers nieuwsgierig te maken via nepadvertenties op sociale media. Daarin worden vaak bekende personen aan het woord gelaten, die daarvan zelf niet op de hoogte zijn. Recent werd zo bijvoorbeeld Gert Verhulst in verschillende reclames opgevoerd.

Nadat je op de advertentie hebt geklikt en jouw contactgegevens hebt ingevuld, word je doorgaans snel door de oplichters opgebeld met een concreet beleggingsvoorstel.

Zo'n platformen gaan daarbij zeer agressief te werk om u te overtuigen om grote sommen te storten. Ze proberen u zelfs te overhalen uw computer vanop afstand te laten 'overnemen' om zo bepaalde overschrijvingen te doen.

De FSMA raamt het verlies van de slachtoffers van frauduleuze online-tradingplatformen op minstens 10 miljoen euro tussen mei 2019 en september 2020.

2. Valse kredietaanbiedingen

Bij kredietfraude proberen vermeende kredietverstrekkers je te lokken met advertenties over kredieten tegen bijzonder gunstige voorwaarden. In werkelijkheid gaat het echter om valse kredieten die je worden aangeboden om je geld af te troggelen.

Om je vertrouwen te winnen, deinzen de oplichters er zelfs niet voor terug om op onrechtmatige wijze de identiteit van vergunde vennootschappen aan te nemen (techniek van de zogenaamde 'cloned firms'). Ze doen zich voor als kredietgevers of als medewerkers van een kredietinstelling.

Wees voorzichtig als je ongevraagd wordt gecontacteerd: oplichters proberen je doorgaans te contacteren via mail, sociale media of WhatsApp of via reclame op het internet, bijvoorbeeld op advertentiesites.

3. Frauduleuze aanbiedingen voor vermogensbeheer en alternatieve beleggingen

Frauduleuze vennootschappen bieden vermogensbeheer of spaarformules aan, doorgaans met een gewaarborgd rendement. Vaak gaan achter die aanlokkelijke aanbiedingen oplichters schuil die niet over de nodige vergunningen beschikken en maar één doel voor ogen hebben: je jouw spaargeld afhandig maken.

Het beginsel blijft hetzelfde: je wordt telefonisch gecontacteerd, zonder dat je daarom hebt gevraagd, of nadat je jouw contactgegevens op een onlineformulier hebt ingevuld. Er wordt je voorgesteld om jouw vermogen te beheren, met de belofte van een hoger rendement dan haalbaar op de markt en, meestal, met kapitaalwaarborg.

De beleggingsvoorstellen zijn zeer uiteenlopend. Uit de getuigenissen van de consumenten blijkt dat vaak vermogensbeheerovereenkomsten worden voorgesteld. Je vertrouwt de betrokkenen in dat geval jouw geld toe en zij beheren het voor je, waarbij zij hoge of zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht stellen.

Sommige mensen werd voorgesteld om een spaarrekening te openen. Opnieuw worden daarbij hoge of zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht gesteld.

Of er worden alternatieve beleggingsproducten, zoals zeldzame aardmetalen, goud of edele metalen voorgesteld.

Hoe kan je deze valkuilen vermijden? Doe de test op de FSMA-website als je wil weten of de aanbieding die je hebt ontvangen, een poging tot oplichting is.

op de FSMA-website als je wil weten of de aanbieding die je hebt ontvangen, een poging tot oplichting is. Controleer altijd de identiteit van de vennootschap die jou benadert (identiteitsgegevens, land van vestiging, enz.). Vertrouw nooit een vennootschap als je ze niet duidelijk kan identificeren.

Blijf op uw hoede voor beloften van buitensporige winst. Als een rendement te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat ook!

Wees op je hoede voor vennootschappen die beweren een vergunning van een toezichthouder te hebben gekregen, en daarnaar verwijzen. Die techniek wordt veel toegepast. Vaak gaat het om identiteitsfraude. Je vindt hierover meer informatie in de waarschuwing van de FSMA.

van de FSMA. Ga na wanneer de website van de vennootschap is gemaakt: als die nog niet lang bestaat, is dat dikwijls een bijkomende aanwijzing van beleggingsfraude.

Wees op je hoede als je wordt gevraagd om geld over te schrijven naar een bankrekening in een land dat geen enkele band heeft met het land waar je woont of waar de zetel van de vennootschap zogezegd is gevestigd.

Wees extra op je hoede indien de contactpersoon heel sterk blijft aandringen.

Bij de minste twijfel over het regelmatige karakter van een aanbod van financiële diensten, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten.

