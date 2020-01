De voorbije vier jaar heeft jobsite StepStone meer dan 53.000 Belgische werkzoekenden ondervraagd over hun sollicitatie-ervaringen. Een van de belangrijkste resultaten was dat 76 % geen antwoord kreeg. Wie wel kon deelnemen aan de sollicitatieprocedure, had gemiddeld 16 sollicitaties nodig om op gesprek te mogen gaan. Enkele tips.

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat bijzonder weinig sollicitanten antwoord krijgen van hun potentiële werkgever. Slechts 24,1 % kreeg in de eerste 45 dagen na de sollicitatie een reactie.

Dat betekent dat maar liefst 75,9 % geen respons kreeg op hun sollicitatie tijdens de eerste cruciale weken.

Verder bleek dat in de periode 2018-2019 6,4% een uitnodiging kreeg voor een sollicitatiegesprek. Voor 2% leverde dat een contractvoorstel op en 1,4% aanvaardde dat aanbod ook.

Een andere trend is dat het traject van de sollicitanten iets korter wordt. Waar werkzoekenden in 2016 gemiddeld 20 mails moesten sturen voor 1 sollicitatiegesprek, zien we dat dat vandaag (en sinds 2018) gedaald is tot gemiddeld 'slechts' 16 mails.

Tips voor een sollicitatiegesprek

Ben je geselecteerd en mag je op sollicitatie bij je potentiële werkgever, lees dan zeker deze tips.

De ontvangst - Je komt - op tijd - toe op je toekomstige werkplek en meldt je aan. Daarna zal je waarschijnlijk even moeten wachten.

- Je komt - op tijd - toe op je toekomstige werkplek en meldt je aan. Daarna zal je waarschijnlijk even moeten wachten. Het eerste contact - Het is zover! Je ontmoet de recruiter. Schud stevig de hand en stel jezelf bij naam voor.

- Het is zover! Je ontmoet de recruiter. Schud stevig de hand en stel jezelf bij naam voor. Het gesprek - Dit is waar het om gaat. Beginnen zal je moeten doen met je nader voor te stellen, waarna ook de recruiter dat zal doen. Daarna komt de HR-verantwoordelijke in een heen-en-weer-gesprek meer over jou te weten. Je geeft waar nodig een woordje uitleg bij je CV en sollicitatiebrief. De typische vragen keren hier terug. Vergeet natuurlijk zelf op het einde ook geen vragen te stellen!

- Dit is waar het om gaat. Beginnen zal je moeten doen met je nader voor te stellen, waarna ook de recruiter dat zal doen. Daarna komt de HR-verantwoordelijke in een heen-en-weer-gesprek meer over jou te weten. Je geeft waar nodig een woordje uitleg bij je CV en sollicitatiebrief. De typische vragen keren hier terug. Vergeet natuurlijk zelf op het einde ook geen vragen te stellen! De test - Steeds vaker nemen recruiters bij het eerste (of tweede) gesprek ook een test of proef af. Zo kan je meteen bewijzen dat je de nodige kennis en skills voor de job beheerst.

- Steeds vaker nemen recruiters bij het eerste (of tweede) gesprek ook een test of proef af. Zo kan je meteen bewijzen dat je de nodige kennis en skills voor de job beheerst. Tot slot - Na het afleggen van het gesprek en de tests volgt dan de afronding van je sollicitatie. Je stelt nog even je laatste praktische vragen en neemt vriendelijk afscheid. Daarna is het spannend afwachten tot je antwoord krijgt.

Deze basiselementen zullen zo goed als altijd terugkeren in een sollicitatie en zijn dus aspecten waar je je makkelijk kan op voorbereiden. Met behulp van enkele handige richtlijnen kan je je bovendien klaarstomen op onverwachte onderdelen of vragen in deze voorspelbare fasen van de sollicitatie.

It's your time to shine!

1. Toon je mooiste glimlach

Dat ligt voor de hand, toch? Klopt, maar door faalangst en de stress van het sollicitatiegesprek zou je het bijna vergeten. Voor iemand die lacht tijdens het solliciteren, hebben mensen - en dus ook werkgevers - automatisch meer sympathie.

2. Overtuig eerst jezelf

Ben je op zoek en wil je geloofwaardig overkomen tijdens je sollicitatie? Dan moet je in de eerste plaats in jezelf geloven. Geloof je zelf niet dat je beschikt over sterke punten? Dan wordt het moeilijk om je gesprekspartner tijdens het solliciteren daar van te overtuigen.

3. Gebruik concrete voorbeelden

Net als in een echte verkoopssituatie helpt het ook tijdens het solliciteren om je argumenten te verduidelijken met concrete voorbeelden. Verduidelijk je sterke punten aan de hand van reële situaties uit het verleden.

4. Stel jezelf in de plaats van de interviewer

Wat voor iemand zou jij zoeken om de functie in te vullen? En met welke argumenten zou die persoon je kunnen overtuigen tijdens je sollicitatie? Probeer je in te beelden hoe de persoon aan de andere kant van de tafel denkt, en ga na hoe jij past binnen het beeld dat hij of zij heeft van de ideale kandidaat.

5. Maak sterktes van je zwaktes

Die raad mag iemand die op zoek is naar werk heel letterlijk nemen: in een andere situatie kunnen jouw zwaktes juist voordelig zijn. Ben je koppig? Dan wil dat ook zeggen dat je een doorzetter bent die elke opdracht tot een goed einde probeert te brengen.

6. Blijf jezelf

Dit is misschien wel de moeilijkste tip tijdens het solliciteren: jezelf blijven in een gesprek dat per definitie onnatuurlijk is. Maar het doel van je sollicitatie blijft dat jij een job vindt die bij je past en dat de recruiter de juiste man of vrouw vindt voor de job.

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat bijzonder weinig sollicitanten antwoord krijgen van hun potentiële werkgever. Slechts 24,1 % kreeg in de eerste 45 dagen na de sollicitatie een reactie.Dat betekent dat maar liefst 75,9 % geen respons kreeg op hun sollicitatie tijdens de eerste cruciale weken.Verder bleek dat in de periode 2018-2019 6,4% een uitnodiging kreeg voor een sollicitatiegesprek. Voor 2% leverde dat een contractvoorstel op en 1,4% aanvaardde dat aanbod ook.Een andere trend is dat het traject van de sollicitanten iets korter wordt. Waar werkzoekenden in 2016 gemiddeld 20 mails moesten sturen voor 1 sollicitatiegesprek, zien we dat dat vandaag (en sinds 2018) gedaald is tot gemiddeld 'slechts' 16 mails.Tips voor een sollicitatiegesprekBen je geselecteerd en mag je op sollicitatie bij je potentiële werkgever, lees dan zeker deze tips.Deze basiselementen zullen zo goed als altijd terugkeren in een sollicitatie en zijn dus aspecten waar je je makkelijk kan op voorbereiden. Met behulp van enkele handige richtlijnen kan je je bovendien klaarstomen op onverwachte onderdelen of vragen in deze voorspelbare fasen van de sollicitatie.It's your time to shine!1. Toon je mooiste glimlachDat ligt voor de hand, toch? Klopt, maar door faalangst en de stress van het sollicitatiegesprek zou je het bijna vergeten. Voor iemand die lacht tijdens het solliciteren, hebben mensen - en dus ook werkgevers - automatisch meer sympathie.2. Overtuig eerst jezelfBen je op zoek en wil je geloofwaardig overkomen tijdens je sollicitatie? Dan moet je in de eerste plaats in jezelf geloven. Geloof je zelf niet dat je beschikt over sterke punten? Dan wordt het moeilijk om je gesprekspartner tijdens het solliciteren daar van te overtuigen.3. Gebruik concrete voorbeeldenNet als in een echte verkoopssituatie helpt het ook tijdens het solliciteren om je argumenten te verduidelijken met concrete voorbeelden. Verduidelijk je sterke punten aan de hand van reële situaties uit het verleden.4. Stel jezelf in de plaats van de interviewerWat voor iemand zou jij zoeken om de functie in te vullen? En met welke argumenten zou die persoon je kunnen overtuigen tijdens je sollicitatie? Probeer je in te beelden hoe de persoon aan de andere kant van de tafel denkt, en ga na hoe jij past binnen het beeld dat hij of zij heeft van de ideale kandidaat.5. Maak sterktes van je zwaktesDie raad mag iemand die op zoek is naar werk heel letterlijk nemen: in een andere situatie kunnen jouw zwaktes juist voordelig zijn. Ben je koppig? Dan wil dat ook zeggen dat je een doorzetter bent die elke opdracht tot een goed einde probeert te brengen.6. Blijf jezelfDit is misschien wel de moeilijkste tip tijdens het solliciteren: jezelf blijven in een gesprek dat per definitie onnatuurlijk is. Maar het doel van je sollicitatie blijft dat jij een job vindt die bij je past en dat de recruiter de juiste man of vrouw vindt voor de job.