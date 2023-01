Test Aankoop waarschuwt om niet overhaast voor een vast energiecontract te kiezen. De consumentenorganisatie reageert daarmee op het nieuwe aanbod van leverancier Luminus, die als eerste speler op de markt weer vaste contracten aanbiedt.

Energieleveranciers bieden al maanden geen vaste contracten meer aan, wegens te duur in deze volatiele markten. Luminus is de eerste die wel weer een nieuw contract aanbiedt. Vandaag/maandag raakten de voorwaarden bekend.

Uit een analyse van de nieuwe tariefkaarten van Luminus door Test Aankoop blijkt volgens de consumentenorganisatie dat voor elektriciteit de vaste prijzen per kWh zijn gestegen met 13 tot 19 procent ten opzichte van januari 2022. Voor gas is er eerder een stagnatie of zelfs een daling ten opzichte van januari 2022.

Geduldig zijn

Test Aankoop zegt toe te juichen dat Luminus opnieuw met vaste contracten komt, maar waarschuwt in één adem ook niet overhaast te kiezen voor zo'n vast contract. "Gezien de huidige context met dalende energieprijzen raden wij niet aan om overhaast in te gaan op de vaste contracten van Luminus", klinkt het. De consumentenorganisatie raadt aan om geduldig te zijn en te wachten tot ook de tariefkaarten van andere aanbieders worden gepubliceerd.

Ook bij de Vlaamse energieregulator Vreg klonk het eerder al dat een vast contract wel eens duur zou kunnen uitvallen indien de prijzen de komende maanden sterk zouden dalen.

