Bewindvoerders worden binnenkort strenger gecontroleerd en de mogelijkheid om onbeperkt kosten aan te rekenen verdwijnt. Dat is het gevolg van een wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, die misstanden in de sector wil aanpakken.

In België worden zowat 140.000 kwetsbare personen bijgestaan door een bewindvoerder, die onder meer de financiën van de betrokkene in handen neemt. Zo'n bewindvoerder kan zowel een familielid als een professional zijn en wordt aangesteld nadat een vrederechter op basis van medische en psychologische verslagen heeft vastgesteld dat de betrokkene niet langer in staat is rationele beslissingen te nemen.

De meerderheid van die bewindvoerders levert uitstekend werk, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Maar een kleine groep bezondigt zich aan nalatigheid en soms zelfs fraude. Daarnaast loopt de tarifering spaak. Professionele bewindvoerders - veelal advocaten - mogen 3 procent van het inkomen van de kwetsbare personen aanrekenen, maar kunnen daarbovenop wel onbeperkt kosten aanrekenen, wat de deur openzet voor excessen.

Transparantere vergoeding

De minister wil het juridisch kader voor bewindvoerders nu hervormen. Het tarief van 3 procent verdwijnt en wordt vervangen door een basisvergoeding van 1.000 euro per jaar, inclusief kosten. Voor bewindvoerders van meer vermogende personen met complexe financiën in hun beheer kan daar een extra vergoeding bovenop komen.

Lees ook: 12 vragen over de zorgvolmacht

Nationaal register

Er komt er ook een nationaal register van erkende professionele bewindvoerders met daarop advocaten die een opleiding tot bewindvoerder hebben gevolgd, net als een opleiding rond communicatie met kwetsbare personen. Die erkende professionals zullen om de twee jaar geëvalueerd worden. Wie uit het register wordt geschrapt, mag de functie tien jaar lang niet uitoefenen.

Tot slot zal de vrederechter in de toekomst eerst moeten nagaan of een familielid of iemand met een nauwe band met de kwetsbare personen bewindvoerder kan worden, vooraleer er een professional wordt aangesteld.

In België worden zowat 140.000 kwetsbare personen bijgestaan door een bewindvoerder, die onder meer de financiën van de betrokkene in handen neemt. Zo'n bewindvoerder kan zowel een familielid als een professional zijn en wordt aangesteld nadat een vrederechter op basis van medische en psychologische verslagen heeft vastgesteld dat de betrokkene niet langer in staat is rationele beslissingen te nemen.De meerderheid van die bewindvoerders levert uitstekend werk, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Maar een kleine groep bezondigt zich aan nalatigheid en soms zelfs fraude. Daarnaast loopt de tarifering spaak. Professionele bewindvoerders - veelal advocaten - mogen 3 procent van het inkomen van de kwetsbare personen aanrekenen, maar kunnen daarbovenop wel onbeperkt kosten aanrekenen, wat de deur openzet voor excessen.De minister wil het juridisch kader voor bewindvoerders nu hervormen. Het tarief van 3 procent verdwijnt en wordt vervangen door een basisvergoeding van 1.000 euro per jaar, inclusief kosten. Voor bewindvoerders van meer vermogende personen met complexe financiën in hun beheer kan daar een extra vergoeding bovenop komen.Er komt er ook een nationaal register van erkende professionele bewindvoerders met daarop advocaten die een opleiding tot bewindvoerder hebben gevolgd, net als een opleiding rond communicatie met kwetsbare personen. Die erkende professionals zullen om de twee jaar geëvalueerd worden. Wie uit het register wordt geschrapt, mag de functie tien jaar lang niet uitoefenen.Tot slot zal de vrederechter in de toekomst eerst moeten nagaan of een familielid of iemand met een nauwe band met de kwetsbare personen bewindvoerder kan worden, vooraleer er een professional wordt aangesteld.