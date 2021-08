De energiefactuur dreigt nog zeker enkele maanden een zware dobber te worden. De markt gaat er immers vanuit dat de stroom- en gasprijzen een half jaar en langer extreem hoog blijven.

De prijzen voor aardgas en elektriciteit noteren momenteel historisch hoog. De algemene hausse van grondstoffenprijzen in combinatie met historisch hoge CO2-prijzen en een stijgende vraag door de economische heropleving zorgen voor extreem hoge prijzen, vertelt Matthias Detremmerie, stroomhandelaar voor energieleverancier Elindus.

Zo bedroeg de gemiddelde stroomprijs op de kortetermijnmarkt in de vakantiemaand juli meer dan 76 euro per MWh: net onder de piekprijs van november 2018 en de duurste julimaand ooit voor elektriciteit.

Maar de handelaars zien ook voor de maanden die komen weinig verbetering, integendeel. Wie vandaag elektriciteit koopt die in september wordt geleverd, betaalt op de groothandelsmarkt 100 euro/MWh. Voor het eerste kwartaal van volgend jaar wordt dat zelfs 108 euro per MWh. Pas richting de zomer 2022 ziet de markt de prijzen wat zakken.

Voor aardgas is de situatie nog extremer. Zo wordt op de kortetermijnmarkt meer dan 45 euro/MWh gerekend: een absoluut record, en dit in een periode waar de gezinnen zo goed als geen gas verbruiken.

De extreem hoge prijzen op de groothandelsmarkten belanden uiteindelijk ook op de energiefactuur van de gezinnen en bedrijven. Vooral wie een variabel contract heeft, dreigt dat te zullen voelen in de portemonnee.

