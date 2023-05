De wettelijk maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's) voor de kredietopeningen, waaronder de zogenaamde "kredietkaarten met gespreide terugbetaling" en de mogelijkheid om onder nul te gaan op de zichtrekening, stijgen met 1,5 procentpunt. Dat betekent dat die kredietopeningen zullen stijgen als ze een variabele debetrentevoet hebben en het JKP tegen het maximum ligt, wat dikwijls het geval is.

De maximale JKP's voor de leningen en verkopen op afbetaling en voor de financieringshuur tot 1.250 euro stijgen met 2,5 procentpunt en die voor meer dan 1.250 euro met 2 procentpunt.

De lening op afbetaling is een krediet met periodieke betalingen, zonder de mogelijkheid om opnieuw te lenen.

We spreken van verkoop op afbetaling als de kredietgever geen geld maar een goed of een dienst geeft, waarvan je de prijs in meerdere termijnen betaalt.

Financieringshuur is een overeenkomst waarbij je een goed huurt en waarbij je na afloop van de huurtermijn de mogelijkheid hebt om het gehuurde goed te kopen.