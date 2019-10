Steeds meer zelfstandigen maken van bijberoep hoofdberoep

Steeds meer zelfstandigen in bijberoep kiezen ervoor deze activiteit in hoofdberoep uit te oefenen. In 2018 ging het om bijna 30 procent, berekende hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van gegevens van 140.000 zelfstandigen. Dat is het hoogste percentage in de jongste twintig jaar.

© iStock