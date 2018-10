Steeds meer mensen vragen zorgvolmacht

Met een zorgvolmacht geeft iemand een volmacht aan een of meerdere familieleden of vertrouwenspersonen om bepaalde handelingen te stellen voor het beheer van zijn of haar vermogen. Het gaat onder meer om het betalen van facturen, beheren van bankrekeningen en aandelenportefeuilles en het innen van huurgeld en pensioenen. Daarbij kunnen ook bepaalde omstandigheden of voorwaarden worden vastgelegd.

De maatregel werd in september 2014 ingevoerd. Sindsdien lieten al bijna 80.000 Belgen een zorgvolmacht registreren in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten, dat wordt beheerd door de Federatie van het Notariaat (Fednot). De registratie van een zorgvolmacht kost 18,15 euro en kan zowel via een notaris, als de griffie van het vredegerecht worden gedaan.

In haar barometer stipt Fednot ook nog enkele andere evoluties aan. Zo daalde het aantal afgesloten huwelijkcontracten in de eerste jaarhelft van 2018 met 6,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal samenlevingscontracten - voor koppels die niet getrouwd zijn, maar wel wettelijk samenwonen en bepaalde aangelegenheden met betrekking tot hun relatie of hun kinderen willen vastleggen - steeg dan weer met 5,6 procent.

Er werden in de eerste zes maanden van het jaar ook meer testamenten (+3,4 procent) vastgelegd tegenover dezelfde periode een jaar eerder, terwijl ook het aantal aanwijzingen van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon (+5,5 procent) steeg. Schenkingen van zowel roerende als onroerende goederen waarvoor een akte werd opgesteld, vielen dan weer terug. Nationaal gaat het om een daling van 16,4 procent. Verdeeld over de gewesten gaat het om -19,9 procent voor Vlaanderen, -11,7 procent voor Brussel en -7,1 procent voor Wallonië.